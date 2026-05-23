İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan kilit noktada trafik durma noktasına geldi

İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında yer alan Karabük’teki Kemikli Rampaları’nda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yaşanan trafik yoğunluğu akşam saatlerinden itibaren durma noktasına geldi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, Karadeniz bağlantı yollarında yoğunluk oluşturdu.

KİLİT NOKTALARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Batı illerinden Karadeniz Bölgesi’ne ulaşımda önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolundaki 1325 rakımlı Kemikli Rampaları mevkisinde, son 2 gündür akıcı şekilde devam eden trafik yoğunluğu, akşam saatlerinden itibaren yer yer durma noktasına geldi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Araç sayısının artmasıyla birlikte bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, zaman zaman trafikte sıkışmalar yaşandı. Özellikle İstanbul istikametinden Karadeniz yönüne giden araçların yoğunluğu dikkat çekti.

Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, sürücülere takip mesafesi, hız ve hatalı sollama konusunda uyarılarda bulunuldu.
Bayram tatili süresince Kemikli Rampaları’ndaki yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

