İstanbul'un en kalabalık ilçesinin makus kaderi: İsimler değişti rant zinciri değişmedi!

İstanbul'da henüz Avcılar'dan sonrasında yerleşim yokken yavaş yavaş sanayi bölgeleriyle fabrikalarıyla ön plana çıkan bir semt ortaya çıktı: Esenyurt! Gürbüz Çapan 1984 yılında buranın belde belediye başkanı oldu. O yıllardan beri bölge halkının kimi Çapan'ı çok sevdi kimi yolsuzlukla suçladı. 2004 yılına kadar Esenyurt'u yöneten Gürbüz Çapan görevden ayrıldığında yerine Necmi Kadıoğlu geldi.

Necmi Kadıoğlu başkanlığında Esenyurt dev inşaat şirketlerinin oyun alanı haline geldi. İlçede yaşayan insanların memnun olmadığı bir şekilde binlerce 1+1 daire fırtınası esti. Bu dairelerin bazıları suçluları saklamada kullanıldı. Çok sayıda fuhuş operasyonu yapıldı. Esenyurt Belediyesi son olarak kayyum olarak göreve gelen Yusuf Ulutaş'ın dev yolsuzluğuyla gündeme geldi.

MYNET olarak Esenyurt Belediye başkanları hakkındaki iddiaları açılan dosyaları - davaları tek tek inceledik. Esenyurt'un son belediye başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasından sonra göreve getirilen kayyum Can Aksoy da dün akşam görevden alındı! Can Aksoy'un görevden alınmasının nedeni ise belediyedeki milyonlarca dolarlık yolsuzluk...

GÜRPÜZ ÇAPAN DÖNEMİ

Adı Esenyurt ile özdeşleşen Gürbüz Çapan, uzun seneler Esenyurt Belediye Başkanlığı yaptı. Çapan 1984'ten 2004'e kadar Esenyurt'u yönetti. Esenkent gibi yeni yerleşim alanlarının oluşumunda birçok iddia gündeme gelmişti.

Gürbüz Çapan hakkında rüşvet alma suçundan 3 yıl 4 ay suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Toplam ceza 5 yıl hapisti. Gürbüz Çapan ayrıca 2001 yılında imar işlerindeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle DGM'ye getirilmiş ve tutuklanmıştı.

TUTUKLANMA NEDENİ: "İMAR YOLSUZLUĞU"

2001 yılındaki gazete küpürlerine baktığımızda şu ifadeleri görüyoruz: "Esenyurt Belediyesi'nde 180 milyon dolarlık imar yolsuzluğu ile ilgili olarak, "çete kurmak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanan Çapan, cezaevine gönderildi."

NECMİ KADIOĞLU DÖNEMİ

AK Parti'nin ilk Esenyurt Belediye Başkanı olan Necmi Kadıoğlu'nun adı da sıkça yolsuzluk iddialarıyla gündeme geldi. Necmi Kadıoğlu 2004 yılından 2017 yılına kadar Esenyurt'u yönetti.

İddialara göre özel bir şirket 3 bin 800 bin metrekarelik belediye arazisine inşaat yaptı. Ve bu ruhsat dönemin Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu tarafından verildi. İlçenin yeni bir yerleşim olması imar konusunda büyük şirketlerin de burada hareket alanı bulmasına neden oldu.

GÖREV SÜRESİ DEVAM EDERKEN GÖREVDEN ALINDI

Necmi Kadıoğlu için İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edildi. Kadıoğlu için bu izin verilse de Danıştay daha sonra soruşturma iznini iptal etti. 11 belediye çalışanı yolsuzluk dosyası kapsamında yargılandı.

Necmi Kadıoğlu görev süresi devam ederken tabandaki rahatsızlık nedeniyle görevinden alındı.

KEMAL DENİZ BOZKURT DÖNEMİ

Esenyurt'ta 37 katlı gökdenelin 17 katının kaçak olduğuna yönelik ihbarlar sonrasında hem Necmi Kadıoğlu'na hem de 2019'da Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Kemal Deniz Bozkurt hakkında soruşturma başlatıldı.

Dönemin Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a kaçak yapıya göz yummak, eski başkan Necmi Kadıoğlu için ise "denetim görevini yerine getirmemek" suçundan soruşturma açıldı.

E-5 üzerinde bulunan bir inşaatın kaçak 17 katı bulunduğu halde mayıs 2020 tarihinde verilen yapı kullanım belgesi nedeniyle Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi.

Müfettişin yaptığı incelemeler sonucu Esenyurt belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt kusurlu bulundu. Müfettiş raporuna müteakip bakanlık kaçak yapıya göz yumma nedeniyle halen Esenyurt belediye başkanı olan Kemal Deniz Bozkurt için "kaçak yapıya göz yummak", eski başkan Necmi Kadıoğlu için ise "denetim görevini yerine getirmemek" suçundan soruşturma açılmasına izin verdi.

İki isim hakkında da bir ceza verilmedi.

AHMET ÖZER DÖNEMİ

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Esenyurt Belediye Başkanı'yken Kent Uzlaşısı davası kapsamında ceza alarak görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Aziz İhsan Aktaş davasında 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası aldı. Özer, belgede sahtecilik suçundan ise beraat etti. Savcılık, Ahmet Özer hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemişti.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI YUSUF ULUTAŞ

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş tahmin edilemeyecek düzeyde bir vurgun yaptı. Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu'nun etnik pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadeler sonucunda Yusuf Ulutaş'ın başkasının adına ev kiraladığı ve bu evde iki kasa yerleştirdiği ortaya çıktı.

7 MİLYON DOLAR BULUNDU

Operasyonda gizli kasalarda 7 milyon dolar nakit para bulnundu. MASAK raporlarında Ulutaş'ın son iki senede kardeşinin hesabına 212 milyon TL gönderdiği tespit edildi.

İlk kariyer sıçrayışını 2019-2024 yılları arasında Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcılığı göreviyle yaptı.

Burada belediyenin Hukuk İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları, Eğitim Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü gibi idari birimleri yönetti.

Beyoğlu'ndaki görevinin ardından, Kasım 2024'te Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy tarafından belediye başkan yardımcılığına getirildi.

Ulutaş aynı zamanda bir dönem İstanbul Vali Yardımcılığı yapmış olan Mehmet Ali Ulutaş'ın da oğlu olarak tanınıyor.

CAN AKSOY DÖNEMİ

Ahmet Özer'in tutuklanmasından sonra Esenyurt Belediye Başkan Vekili görevine kayyum olarak atanan Can Aksoy görevinin ikinci senesine kısa süre kala dün akşam görevden alındı! Esenyurt Belediye'sindeki dev yolsuzluk sonrasında görevden alınan Can Aksoy'un yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın yönettiği suç havuzunu bilip bilmediği ise henüz ortaya çıkmadı.