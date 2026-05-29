İstanbul’un Fethinin 573. yıl dönümü özel etkinliklerle kutlanıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında şehrin farklı noktalarında tarihî ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde hazırlanan “Zihnin Fethi” dijital deneyim alanı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İstanbul’un fethini yalnızca askerî bir zafer olarak değil; aynı zamanda entelektüel, bilimsel ve kültürel bir dönüşüm süreci olarak ele alan proje kapsamında hazırlanan video mapping gösterileri izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Sultanahmet Meydanı’nda kurulan özel etkinlik çadırında gerçekleştirilen çalışma, fethi sadece bir toprak kazanımı olarak değil; düşünce biçimlerini, bilimi ve kültürel yaklaşımı Doğu-Batı ekseninde yeniden şekillendiren köklü bir süreç olarak yorumluyor. Gösteride, Fatih Sultan Mehmet Han’ın temellerini attığı bilimsel ve kültürel miras ile günümüz vizyonu arasındaki tarihsel bağ, kronolojik bir anlatımla aktarılıyor.

SULTANAHMET MEYDANI

Sultanahmet’teki özel çadırda sunulan kapalı alan gösterimi; fethin düşünsel arka planını, Fatih Sultan Mehmet’in Doğu ve Batı klasiklerine duyduğu ilgiden balistik hesaplamalardaki matematiksel yaklaşımına kadar geniş bir perspektifle ele alıyor. Gemilerin karadan yürütülmesindeki stratejik yöntemlerden surların aşılma sürecine, fethin inanç özgürlüğünü koruyan hukuki boyutundan Ali Kuşçu’nun astronomi çalışmalarına uzanan kültürel mirasa kadar birçok unsur izleyiciye aktarılıyor.

Gösteri ayrıca, Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’nin 1453 yılındaki kurucu rolünden günümüzdeki konumuna uzanan tarihsel sürekliliği vurgularken; geçmişten gelen bilimsel birikimin günümüz uyduları, havacılık çalışmaları ve yerli teknoloji hamleleriyle “Türkiye Yüzyılı” vizyonunda nasıl karşılık bulduğunu anlatıyor.

RUMELİ HİSARI SURLARI

Rumeli Hisarı surlarında gerçekleştirilecek video mappinggösterisi ise dönemin statükosu ile Fatih Sultan Mehmet’in askerî ve matematiksel dehası arasındaki mücadeleye odaklanıyor. Şahi toplarının surlarda açtığı gediklerden gemilerin karadan yürütülmesine kadar uzanan lojistik başarılar ve fetih anlayışındaki adalet ilkesi, surlara yansıtılan görsel anlatımlarla izleyiciye sunuluyor.
Gösteri, tarihsel dokunun dijital estetikle buluştuğu sahneler ve günümüz yerli teknolojileri olan KAAN ile İHA/SİHA sistemlerine uzanan çizgisel bir anlatıyla tamamlanıyor. “İstanbul’un Fethi” Video Mapping Gösterisi, bugün saat 21.00 itibarıyla Rumeli Hisarı surlarında ücretsiz olarak izlenebilecek.

FETİH RUHUNU YAŞATAN MEHTERAN KONSERLERİ İSTANBUL'UN DÖRT BİR YANINDA

Fetih coşkusu, İstanbul genelinde düzenlenen mehteran konserleriyle de şehrin farklı noktalarına taşındı. Fetih ruhunu yaşatmak, tarihî hafızayı diri tutmak ve köklü kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen programlarda; Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı, Jandarma Mehteran Komutanlığı ve İstanbul Mehter Orkestrası sahne aldı. Bu kapsamda Kadıköy Meydanı, Üsküdar Meydanı, Ümraniye Meydanı, Kartal Meydanı, Ayasofya-i Kebir Camii önü, Haliç Kongre Merkezi, Taksim Meydanı, Fatih Camii, Eminönü Meydanı ve Eyüpsultan Meydanı’nda mehteran performansları vatandaşlarla buluştu.

