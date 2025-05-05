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İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kadın cinayeti! Kaçırmaya çalıştılar direnince vurdular...

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Çiğdem Sevinç

Şişli’de eski eşi tarafından kaçırılmak istenen 34 yaşındaki Bahar Aksu, direndiği için sokak ortasında vurularak öldürüldü. Güpegündüz yaşanan vahşet yürekleri dağlarken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan kadın cinayeti kan dondurdu. Ekol TV'nin ulaştığına göre; kadının kaçırılmaya çalışıldığı, direnince vurulduğu öğrenildi.

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Olay İstanbul'un merkez noktası Şişli’de yaşandı. 34 yaşındaki Bahar Aksu’yu eski kocası ve beraberindeki 3 kişi tarafından sokak ortasında kaçırmaya çalıştı.

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Genç kadın çığlık çığlığa bağırıp yardım istedi.

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3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre eski kocası Bahar Aksu’yu kaçıramayınca öldürdü. Genç kadının yardım çığlıklarının yürek yaktığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Genç kadının vahşice öldürüldüğü anlar ortaya çıktı. Güvenlik kameraları vahşet görüntüleri anbean kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İstanbul Şişli kaçırma
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
diyecek söz bulamıyorum
Hükümet istifa
Boğazımızın düğümlendi, kelimelerin anlamsızlaştığı yerdeyiz!
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