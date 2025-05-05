İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kadın cinayeti! Kaçırmaya çalıştılar direnince vurdular...

İstanbul'un Şişli ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan kadın cinayeti kan dondurdu. Ekol TV'nin ulaştığına göre; kadının kaçırılmaya çalışıldığı, direnince vurulduğu öğrenildi.
Olay İstanbul'un merkez noktası Şişli’de yaşandı. 34 yaşındaki Bahar Aksu’yu eski kocası ve beraberindeki 3 kişi tarafından sokak ortasında kaçırmaya çalıştı.
Genç kadın çığlık çığlığa bağırıp yardım istedi.
İddiaya göre eski kocası Bahar Aksu’yu kaçıramayınca öldürdü. Genç kadının yardım çığlıklarının yürek yaktığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Genç kadının vahşice öldürüldüğü anlar ortaya çıktı. Güvenlik kameraları vahşet görüntüleri anbean kaydetti.
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