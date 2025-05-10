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İstanbul'un göbeğinde öldüresiye dayak... Korumaların dövdüğü eski çalışan hayatını kaybetti

İstanbul Şişli'de öldüresiye dayak kameralara yansıdı. Holding binasınının eski çalışanı Erol Eğrek, tazminatını alamadığı iddiasıyla elindeki silahla bina önüne gelip bağırmaya başladı. Arbede esnasında korumaların dövdüğü Eğrek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'un göbeğinde öldüresiye dayak... Korumaların dövdüğü eski çalışan hayatını kaybetti
Mustafa Fidan

İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan holding binasına giden eski çalışan tazminatını alamadığı iddiasıyla tepki gösterdi. Hiçbir yetkiliyle görüşemeyen Erol Eğrek, silahıyla saksıya ateş etmesinin ardından darp edildi. Hayatını kaybeden Eğrek’in öldüresiye dövüldüğü anlara Ekol TV ulaştı.

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İstanbul'da dehşet veren görüntüler... Ekol TV Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; İstanbul’un Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi’nde Çalık Holding önünde korkunç anlar yaşandı. 9 Mayıs'ta 14.30 sıralarında eski çalışan silahla şirketi basmasının ardından dövülerek hayatını kaybetti. Dehşete düşüren olayın görüntülerine Ekol TV ulaştı.

TAZMİNATINI ALAMADIĞINI İDDİA ETTİ

49 yaşındaki Erol Eğrek, ruhsatlı silahı ile eski çalışanı olduğu Şişli’deki Çalık Holding’in binasına geldi. Eğrek, işten çıkartılmasının ardından tazminatını alamadığı gerekçesiyle şirket yetkilileriyle görüşmek istedi.

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İsteği olmayan eski çalışan binanın önünde bulunan saksıya silahıyla 3 el ateş etti. Korumaların üzerine gelmesi üzerine Eğrek, silahı başına dayadı.

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KORUMALAR TEKME TOKAT DÖVDÜ

Güvenlik görevlileri ve korumalar 49 yaşındaki adama müdahale etmelerinin ardından Eğrek’i tekme tokat dövdü.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Polislerin olay yerine gelmesinin ardından Erol Eğrek, darp raporu alınması için Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne sevk edildi. Eğrek, doktor muayenesi gerçekleştirildiği sırada baş ve boyun bölgesinde ağrısı olduğunu söylemesinin ardından fenalaştı. Entübe edilen Erol Eğrek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

(ekoltv.com.tr)

09 Mayıs 2025
09 Mayıs 2025

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