İstanbul Üniversitesi'nde görevli profesörden tepki çeken 10 Kasım yorumu: Önce paylaştı sonra sildi

Kocaeli Müftülüğü'nün 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk’ün 87’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle mevlit okutma kararıyla ilgili paylaşım yapan İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal, gelen tepkilerin ardından kısa sürede paylaşımını sildi.

Mustafa Fidan

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde görevli Prof. Dr. Ahmet Uysal'ın, Kocaeli Müftülüğü'nün 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutma kararıyla ilgili yaptığı yorum tepkilere sebep oldu.

Kocaeli Müftülüğü, Mustafa Kemal Atatürk’ün 87’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım'da bütün camilerde mevlit okutulacağını duyurdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal, bu kararı eleştirdi.

Uysal, paylaşımında tepki çeken şu ifadeleri kullandı; “Atatürk İslam’ı bu topraklardan söküp atmaya çalışmışken ve bu tip dini merasimlere karşıyken, Atatük için mevlit okutmak kimi memnun etmek için?” ifadelerini kullanan Uysal’a tepki yağdı. Tepki yağınca Prof. Dr. Uysal, kısa süre sonra sosyal medya paylaşımını sildi.

