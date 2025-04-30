HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul Valiliği duyurdu! 1 Mayıs'ta Marmaray, metro ve metrobüs seferlerinin bazıları yapılmayacak...

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs tedbirleri kapsamında metro, metrobüs ve Marmaray'ın bazı sefer ve duraklarında tedbir amaçlı seferler yapılmayacak. Deniz hatlarında da yolcu ve araç taşımacılığı yapılmayacak. İspark'ın bazı ilçelerde bulunan otoparkları da kapatılacak ve boşaltılacak. İşte 1 Mayıs'ta ulaşıma kapatılan metro, metrobüs ve Marmaray sefer ve durakları...

İstanbul Valiliği duyurdu! 1 Mayıs'ta Marmaray, metro ve metrobüs seferlerinin bazıları yapılmayacak...
Mustafa Fidan

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent genelinde alınacak tedbirleri açıkladı. 1 Mayıs'ın DİSK tarafından Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, TÜRK-İŞ tarafından ise Kartal Meydanı'nda kutlanacağının belirtildiği açıklamada, çeşitli marjinal örgütlerin sosyal medya üzerinden stanbul'un çeşitli yerlerinde yasa dışı gösteriler organize edecekleri yönünde yaptıkları çağrıların da takip edildiği belirtildi. Yasa dışı gösterilere izin verilmeyeceğinin belirtildiği açıklamada, İstanbul genelinde alınacak önlemler duyuruldu.

kapak_114439

BELEDİYELER VE İETT'NİN ALACAĞI ÖNLEMLER

Açıklamaya göre, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle emniyet birimleri tarafından tedbir alınan alanlarda bulunan çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılacak. Ayrıca muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş ve benzer maddeler belediye ekiplerince temizlenecek. İl genelinde geçmiş tecrübeler göz önünde bulundurularak bazı İETT duraklarının yeri değiştirilecek. Ayrıca, Kadıköy İskele Meydanı'ndaki İETT otobüs peronları boşaltılarak, buradaki cam duraklar tedbir amacıyla sökülecek. Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs durakları çift taraflı olarak sefere kapatılacak.Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,

metro-tren-ulaşım-696x415

METRO VE TREN HATLARINDA ALINAN ÖNLEMLER

1 Mayıs sebebiyle bir çok metro hattında da önlemler alınacak. Yapılan planlamaya göre, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro durakları tüm giriş ve çıkış noktaları ile birlikte sefere kapatılacak. Kabataş-Taksim Meydan ve Tünel Meydan - Karaköy Füniküler hatları ve İstiklal Caddesi'ndeki Nostalji tramvayının seferleri durdurulacak. M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağı ile M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane ile Yıldız arasındaki tüm metro durakları sefere kapatılacak. Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olacak ve Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmayacak. T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olacak ve Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmayacak. T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olacak ve Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmayacak. Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy son durakta bulunan 4 Nolu çıkışı kapatılacak, diğer çıkışlar kullanılabilecek. Marmaray Sirkeci istasyonu da saat 05.30'dan itibaren çift taraflı olarak sefere kapatılacak.

wdefrgthy

DENİZ HATLARINDA ALINAN ÖNLEMLER

Saat 05.30'dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdar'a yolcu ve araç taşınacak. Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam edecek. Ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferler iptal edilecek. Eyüp tarafına yapılan seferler devam edecek, ancak Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferler iptal edilecek. Özel şirket tarafından işletilen deniz motorları da aynı kurallara göre çalışacak.

İSPARK'IN BAZI OTOPARKLARI KAPATILACAK

Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe ve Kadıköy İskelesi civarındaki otoparklar boşaltılacak ve araç parkına izin verilmeyecek. Ayrıca Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kadıköy, Kartal ilçelerinde ve Taksim Meydanı'na çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda park eden araçlar bu gece kaldırılacak. Bu sokaklarda park edilmesine izin verilmeyecek.

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iptal edilen toplu taşıma seferleri, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlara olan yollar hakkında bilgi verildi.

30 Nisan 2025
30 Nisan 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da 53 öğrenci zehirlendiDiyarbakır’da 53 öğrenci zehirlendi
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Kanal İstanbul referandumu için sandıklar kurulsun"Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Kanal İstanbul referandumu için sandıklar kurulsun"

Anahtar Kelimeler:
metrobüs İstanbul metro Marmaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yaz tatili erkene çekilecek mi? Bakan Tekin açıkladı

Yaz tatili erkene çekilecek mi? Bakan Tekin açıkladı

Fenerbahçe'nin talebi TFF tarafından kabul edildi! Son maçta şike mi yapıldı?

Fenerbahçe'nin talebi TFF tarafından kabul edildi! Son maçta şike mi yapıldı?

Engin Polat ve babası Sezgin Polat'a hapis cezası!

Engin Polat ve babası Sezgin Polat'a hapis cezası!

Oğlunun son ses kaydını dinletti! TBMM'de herkes gözyaşlarına boğuldu

Oğlunun son ses kaydını dinletti! TBMM'de herkes gözyaşlarına boğuldu

İstanbul'da1 Mayıs tedbiri: Metro, metrobüs, marmaray...

İstanbul'da1 Mayıs tedbiri: Metro, metrobüs, marmaray...

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Kanal İstanbul referandumu için sandıklar kurulsun"

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Kanal İstanbul referandumu için sandıklar kurulsun"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.