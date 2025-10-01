İstanbul Valiliği’nce "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor, Ailemle Okuyoruz" etkinliği düzenlendi

İstanbul Valiliği tarafından 2023 yılında, İstanbul’daki okullarda bulunan kitap sayısını artırmak, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı ve ömür boyu kitap okuma kültürü kazandırma amacıyla İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesini hayata geçirilmişti. Proje kapsamında öğrencilerle birlikte aileler de her akşam saat 21.00 - 21.30 arasında evlerinde kitap okudu. İstanbul’da 3.422 resmi okulda hayata geçirilen projede 2 milyon 459 bin 169 öğrenci, 117 bin 185 öğretmen ve veliler olmak üzere toplamda 2 milyon 576 bin 354 kişiye ulaşıldığı ve 4 milyon 746 bin 148 yeni kitabın okulların kütüphanesine eklendiği öğrenildi. İstanbul Valiliği’nce proje kapsamında "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor, Ailemle Okuyoruz" isimli okuma etkinliği düzenlendi. Eyüpsultan’da bulunan Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, davetli öğrenciler ve velileri katıldı. Proje ile ilgili video gösterimi yapılan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Etkinlikte Vali Davut Gül, kitap okuma alışkanlığının okul ile sınırlı kalmadan aile bireyleri arasında yaygınlaşması konusunda farkındalık oluşturma amacıyla öğrenciler ve velileri ile kitap okudu.

" KİTAP OKUMADAN YENİ MÜFREDATA GÖRE AKADEMİK ANLAMDA BAŞARILI OLMA ŞANSI ÇOK ZAYIF"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bazen çocuğumuzu okula kaydederken hep şöyle deriz, ‘Keşke şu okula kaydedebilsek ya da bu okula gidebilse. Ya da bu okul yeni’. Yaklaşık 25 yıldır kamu görevi yapıyorum. Şunu gördüm, iyi okul diye bir şey yok. İyi öğretmen var. İyi öğrenci var. Daha da önemlisi iyi veli var. İyi veli nasıl olunur? Çocuğumuzla vakit geçirirsek ona vakit ayırırsak. Onu ihmal etmezsek iyi veli oluruz. Aslında "Ben okuyorum, İstanbul Okuyor" kitap okuma projesi ile akşam televizyonu kapatmak, tabletten yarım saat feragat etmek ya da herhangi bir etkinliğimizi, dizimizi seyretmemek ve çocuğumuzla birlikte kitap okumak, ona rol model olmak bu anlamda yapılabilecek en kıymetli işlerden bir tanesi. Yaklaşık iki yıldır mesai arkadaşlarımızla birlikte yapmak istediğimiz şey şu. Okullarımızda toplamda 6 buçuk milyon kitap var. 6 buçuk milyon kitap sayısını 13 milyona çıkartma hedefimiz vardı. Hamdolsun, ilave 6 buçuk milyon kitabın 4 milyon 800 binini temin ettik. Kalanını da bu sene temin edeceğiz. Aslında yüzyılda okullarımızda biriken kitap sayısı kadar kitabı 3 yıl içerisinde okullarımıza vermiş olacağız. Sadece kitabın olması meseleyi çözmüyor. Öğrencimizin, yavrumuzun, kardeşimizin öğretmenin elindeki kitabı görmesi. Onun kitap okuduğunu hissetmesi. Veliden aynı şekilde görmesi. Kendisinde de kitap okuma alışkanlığı artacaktır. Kitap okuduğunda ne bekliyoruz? Herkes çocuğunun akademik başarılı olmasını istiyor. Kitap okumadan yeni müfredata göre akademik anlamda başarılı olma şansı çok zayıf. Bu önemli ama bundan daha önemlisi çocuğunuzun kimliğinin kişiliğinin oluşması.

Çocuğunuzun merhametli, vicdanlı olması. Özgüveninin gelişmesi. İstemediği konularda hayır diyebilmesi ancak okuyarak, yaşayarak olabilecek bir iş. Bizler de her akşam "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" kitap okuma projemizle yarım saat çocuklarımızla birlikte kitap okumak istiyoruz. Aslında bugün yaptığımız iş de bir farkındalık oluşturmak. Buraya geldiğimizde belki birçok öğrencimiz ilk defa burayı görmüştür. Birçok velimiz ilk defa görmüştür. Yolu düşmemiştir. Başka bir kütüphaneye gitme ihtiyacı hissetmiştir. Dolayısıyla da bu tür kütüphanede kitap alma, kitap okuma, kütüphaneyi görme belli bir aşamadan sonra yavrularımızda bir birikim oluşturuyor. AVM’yi gezdiğinde hiç şüphesiz onu da yapacak. Oradaki kültüre daha bir ilgisi olur. Kütüphaneyi gezdiğinde kültürle, sanatla, tiyatroyla, edebiyatla içli dışlı olduğunda sosyal çevresi bu dediğim sanat dallarıyla ilgili olan yaşıtlarıyla dolduğunda bu anlamda çocuk da etrafındaki arkadaşlarından etkilenecektir. Allah evlatlarımızın kötü gününü göstermesin. Yolları açık olsun. İnşallah kendilerinin gayreti, sizin verdiğiniz emek, devletimizin sağladığı imkanlarla yarının Aziz Sancar’ları olacak. Yarının Selçuk Bayraktar’ları olacak" dedi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır