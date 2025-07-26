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İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı! Yangınlarla ilgili yeni önlem

İstanbul Valisi Davut Gül, tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri ve bu işlemi 2 Ağustos'a kadar tamamlamalarının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı! Yangınlarla ilgili yeni önlem

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül, "Hasat sonrası tarlalarda kalan anızlar nedeniyle meydana gelen yangınların, çevre arazilere ve özellikle ormanlık alanlara sıçrayarak büyük kayıplara yol açtığı gözlemlenmektedir. Bu kapsamda orman yangınlarını önlemek amacıyla, İstanbul Valiliği kararıyla, tüm arazi sahiplerinin; tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri, bu işlemi en geç 2 Ağustos 2025 tarihine kadar tamamlamaları zorunlu hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Valiliği
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