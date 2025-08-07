HABER

İstanbul ve 17 il için sağanak alarmı: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 18 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği de vatandaşları gök gürültülü sağanak ve fırtına riskine karşı tedbirli olmaya çağırdı. Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanabileceğini duyurdu.

İstanbul ve 17 il için sağanak alarmı: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Türkiye genelinde hava durumu dengesizliğini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün (7 Ağustos 2025) itibarıyla 18 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Yağış beklenen iller arasında İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Kütahya, Denizli, Adana, Hatay, Artvin, Samsun, Trabzon, Kars ve Van bulunuyor.

Özellikle İstanbul ve Balıkesir çevrelerinde bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. MGM, Marmara Bölgesi, Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtınaların (40-70 km/saat) etkili olabileceği konusunda da uyarıda bulundu. Marmara Denizi için de fırtına uyarısı yapıldı.

FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği de MGM'nin tahminlerini dikkate alarak vatandaşları bilgilendirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Rüzgarın akşam saatlerinde ve yağış anında zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği vurgulanarak, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava muhalefeti, deniz ulaşımını da etkileyecek gibi görünüyor. Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi. İstanbul'da yaşayan ve deniz ulaşımını kullanan vatandaşların, seyahat planlarını yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları önem taşıyor.

Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda, özellikle İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşların sağanak yağış ve fırtına riskine karşı dikkatli olması, yetkililerin uyarılarını takip etmesi ve gerekli önlemleri alması büyük önem taşıyor. Şehir Hatları'nın seferlerinde yaşanabilecek aksamalar da dikkate alınarak alternatif ulaşım planları yapılması tavsiye ediliyor.

