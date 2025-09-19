HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul ve Mersin’de yakalanan 6 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

İstanbul ve Mersin’de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul ve Mersin’de yakalanan 6 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ’a yönelik geçtiğimiz Salı günü operasyon düzenlenmişti. İstanbul ve Mersin’de düzenlenen operasyonda örgütü üyelerinin, Al Hayrat Derneği üzerinden Suriye ve Irak gibi çatışmalı ülkelerde ölen örgüt mensuplarının aileleri ile bölücü terör örgütü PYD/YPG kontrolü altındaki El-Hol Kampında rehin tutulan şahısların ailelerine yardımda bulunduğu belirtildi. Soruşturma dosyasına giren iddialar arasında, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından savcılığa MASAK raporu gönderildiği belirtildi.

9 ŞÜPHELİNİN 6'SI TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 9 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından zanlılardan 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geri kalan 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanılarak serbest bırakıldı.

(İHA)

19 Eylül 2025
19 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Feci olay! Afganistanlı genç otelin penceresinden düşerek öldüFeci olay! Afganistanlı genç otelin penceresinden düşerek öldü
Rusya'dan Estonya hava sahası ihlaliRusya'dan Estonya hava sahası ihlali
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı DEAŞ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.