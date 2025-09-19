İstanbul ve Mersin’de yakalanan 6 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ’a yönelik geçtiğimiz Salı günü operasyon düzenlenmişti. İstanbul ve Mersin’de düzenlenen operasyonda örgütü üyelerinin, Al Hayrat Derneği üzerinden Suriye ve Irak gibi çatışmalı ülkelerde ölen örgüt mensuplarının aileleri ile bölücü terör örgütü PYD/YPG kontrolü altındaki El-Hol Kampında rehin tutulan şahısların ailelerine yardımda bulunduğu belirtildi. Soruşturma dosyasına giren iddialar arasında, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından savcılığa MASAK raporu gönderildiği belirtildi.

9 ŞÜPHELİNİN 6'SI TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 9 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından zanlılardan 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geri kalan 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanılarak serbest bırakıldı.

(İHA)

