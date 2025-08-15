HABER

İstanbul’da kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor

İstanbul’da kuvvetli rüzgar bugün de etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40-60 kilometre, yer yer 60-80 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin uyarılarının ardından geçtiğimiz günlerde kendisini gösteren kuvvetli rüzgar bugün de etkili oluyor.

Kentte özellikle Boğaz çevresi, yüksek kesimler ve sahil bölgelerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 16 Ağustos’a kadar etkili olmasının beklendiğini kaydederek, çatı uçmalarına, ağaç devrilmesine karşı vatandaşların özellikle sahil ve yüksek kesimlerde tedbirli olmasını tavsiye etti.

(İHA)

