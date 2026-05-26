İstanbul’da lüks evleri soyan hırsızlık çetesi çökertildi: 6 kişi tutuklandı

İstanbul’da Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe’deki ikametlerden milyonlarca liralık vurgun yapan ve yüzlerce suç kaydı bulunan 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe ilçelerinde peş peşe yaşanan lüks ev soygunları üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı. İlk olarak 13 Mayıs’ta Kadıköy’de bir ikamete giren şüpheliler tarafından evde bulunan çelik kasa patlatılarak içerisindeki 6 bin 100 dolar, bin 440 sterlin ve muhtelif ziynet eşyasını çalındı. Ev sahibinin müracaatı üzerine yapılan tespitte toplam zararın yaklaşık 4 milyon TL olduğu belirlendi. Kısa süre sonra 19 Mayıs’ta Ataşehir’deki bir başka ikametten 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Ardından 21 Mayıs’ta Maltepe’de bir evden pırlanta yüzük, çeyrek altın ve lüks marka bir erkek saati çalan şüpheliler kayıplara karıştı.
Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından incelenen güvenlik kameraları ve saha çalışmalarının ardından şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla şebeke üyesi 6 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin GBT sorgulamasında ortaya çıkan suç kayıtları ise 'pes' dedirtti. Yakalanan şahıslardan; E.G. (32) 125 adet suç kaydı, S.Y. (24) 67 adet suç kaydı, E.K. (25) 40 adet suç kaydı, A.K. (26) 26 adet suç kaydı, E.I. (27) 7 adet suç kaydı ve S.P. (18 - Suça Sürüklenen Çocuk) 2 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
vurgun
