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İstanbullular dikkat! 27 Nisan bugün bu yollar kapalı

İstanbul bugün sporseverlerin buluştuğu önemli bir etkinliğe sahne oluyor. Yarı Maraton nedeniyle Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren birçok cadde ve sokak araç trafiğine kapatıldı. Yetkililer, yarışların tamamlanmasının ardından yolların kademeli olarak yeniden ulaşıma açılacağını duyurdu.

İstanbullular dikkat! 27 Nisan bugün bu yollar kapalı

İstanbul'da bugün düzenlenen Yarı Maraton dolayısıyla, Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde birçok yol sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Saat 04.30'da başlayan yol kapatmaların, yarışların tamamlanmasının ardından kademeli olarak sonlandırılması planlanıyor.

Yetkililer, özellikle Balat güzergahının saat 11.05'ten itibaren aşamalı şekilde trafiğe açılmaya başlanacağını, genel olarak ise tüm kapalı yolların 13.30 itibarıyla tekrar ulaşıma açılmasının beklendiğini bildirdi.

İstanbul Yarı Maratonu'nda 21K ve 10K kategorilerinde toplam 18 bin katılımcının kayıt yaptırdığı belirtildi. Etkinlik nedeniyle toplu ulaşımda da düzenlemelere gidildi. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, 07.00-13.30 saatleri arasında yalnızca Sirkeci ile Bağcılar istasyonları arasında sefer yapılacak.

TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

Etkinlik kapsamında trafiğe kapatılan güzergahlar şöyle:

Kennedy Caddesi (Yenikapı-Kumkapı-Sarayburnu-Cankurtaran-Sirkeci-Ahırkapı)

Ferruh Kayha Sokak (Çatladıkapı)

Galata Köprüsü

Kemeraltı Caddesi (Karaköy)

Ragıp Gümüşpala Caddesi (Eminönü-Unkapanı)

Abdülezelpaşa Caddesi (Cibali-Balat)

Atatürk Köprüsü (Cibali)

Ayvansaray Caddesi (Balat-Ayvansaray)

Savaklar Caddesi

Ayvansaray Kavşağı ve çevresindeki sokaklar

Mürselaşa Caddesi ve çevresi (Balat)

Kadir Has Caddesi ve bağlantı yolları (Cibali)

Yavuz Sinan Camii Sokak (Unkapanı)

Küçükpazar ve Eminönü çevresindeki cadde ve sokaklar

Ankara Caddesi

Arpacılar Caddesi

Sirkeci İstasyon Caddesi (Sirkeci)

Gülhane Parkı Sahil Girişi (Sarayburnu)

Ahırkapı Caddesi (Cankurtaran)

Kumkapı çevresi sokaklar

Namık Kemal Caddesi (Yenikapı)

Sürücülere Uyarı: Alternatif Güzergahları Kullanın

Yetkililer, sürücülere kapalı güzergahlar yerine alternatif yolları tercih etmeleri ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları çağrısında bulundu.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
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