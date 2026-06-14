İstanbullular dikkat: 3 ilçede bu yollar trafiğe kapatılacak

Bugün gerçekleşen olan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde sabah 09.00’dan program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İŞTE İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPANAN YOLLAR
3 ilçede trafiğe kapanacak yollar şöyle:
- Galata Köprüsü
- Sahil Kennedy Caddesi (Çatladıkapı - Sirkeci Işıklar Arası)
- Reşadiye Caddesi
- Ragıp Gümüşpala Caddesi
- Abdülezel Paşa Caddesi
- Mürselpaşa Caddesi
- Ayvansaray Caddesi
- Kadir Has Caddesi
- Meclis-i Mebusan Caddesi
- Kemeraltı Caddesi
- Dolmabahçe Caddesi
- Beşiktaş Caddesi
- Eski Yıldız Caddesi
- Barbaros Bulvarı (Merkez Komutanlığı Işıklar Arası)
- Çırağan Caddesi
- Tersane Caddesi
- Refik Saydam Caddesinden Unkapanı istikametine giden yol
- İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası güzergahlar
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?
Trafiğe kapanacak yollar için alternatif güzergahlar ise şöyle belirlendi:
- Unkapanı Köprüsü
- Vatan Caddesi
- Millet Caddesi
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
- Palanga Caddesi
- Asariye Caddesi
- Tarlabaşı Bulvarı
- Portakal Yokuşu Caddesi
- Dereboyu Caddesi
- Asker Ocağı Caddesi
- İnönü Caddesi
- Evliya Çelebi Caddesi
Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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