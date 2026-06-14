İstanbullular dikkat: 3 ilçede bu yollar trafiğe kapatılacak

Bugün gerçekleşen olan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde sabah 09.00’dan program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İŞTE İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPANAN YOLLAR

3 ilçede trafiğe kapanacak yollar şöyle:

Galata Köprüsü

Sahil Kennedy Caddesi (Çatladıkapı - Sirkeci Işıklar Arası)

Reşadiye Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Abdülezel Paşa Caddesi

Mürselpaşa Caddesi

Ayvansaray Caddesi

Kadir Has Caddesi

Meclis-i Mebusan Caddesi

Kemeraltı Caddesi

Dolmabahçe Caddesi

Beşiktaş Caddesi

Eski Yıldız Caddesi

Barbaros Bulvarı (Merkez Komutanlığı Işıklar Arası)

Çırağan Caddesi

Tersane Caddesi

Refik Saydam Caddesinden Unkapanı istikametine giden yol

İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası güzergahlar

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?

Trafiğe kapanacak yollar için alternatif güzergahlar ise şöyle belirlendi: