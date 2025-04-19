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İstanbullular dikkat! Saat verildi... Metro hattında bazı duraklar kapatılacak

Metro İstanbul bugün bazı durakların kapatılacağını duyurdu. CHP İstanbul İl Başkanlığı bugün Tünel'den Taksim'e bir Filistin yürüyüşü gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

İstanbullular dikkat! Saat verildi... Metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar nedeniyle M2 Yenikapı Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının 15.00'ten sonra kapatılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır."

(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul metro
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