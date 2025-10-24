HABER

İstanbullular dikkat! Valilikten sarı kodlu yağış, sel ve su baskını uyarısı geldi

İstanbul Valiliği, kentin Avrupa yakası için bugün sarı kodlu, şiddetli yağış, sel, su baskını ve yıldırım uyarısı yaptı. Uyarıda, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı verilere göre, sarı kodlu şiddetli yağış uyarısı yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra 'İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan' itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere ilimiz genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANİ SEL, SU BASKINI VE YILDIRIM UYARISI!

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

