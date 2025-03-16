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İstanbullular dışarıya akın etti! Megakentte sıcak hava yoğunluğu

16.03.2025 15:29
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İstanbul'da son günlerde etkisini gösteren sıcak hava, bugün de etkili oldu. Megakentte sıcaklık 26 dereceye kadar yükselirken, sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar dışarıya akın etti. Özellikle pazar günü olması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar parklarda ve sahillerde sıcak havanın keyfini sürdü.

İstanbullular dışarıya akın etti! Megakentte sıcak hava yoğunluğu

Geçen haftalarda İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı yerini bahar havasına bıraktı. İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla, vatandaşlar sahillere akın etti. Bazı kişiler açık havada piknik yaparken, aileler çocuklarıyla eğlendi. İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, vatandaşları sokağa döktü.

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HAVA SICAKLIĞI 26 DERECEYE KADAR ÇIKTI

Pazar günü havanın güneşli olmasını fırsat bilenler, sahilleri ve parkları doldurdu. Kimileri sahilde spor yaparken, kimileri ailece deniz kenarında yürüyüp güzel havanın tadını çıkardı. Aileler çocuklarıyla eğlenerek güzel bir gün geçirdi. Hava sıcaklığının Kadıköy'de 26 dereceye ulaştığı görüldü.

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"KÜRESEL ISINMANIN ETKİSİ"

Sahilde spor yapan Cemal Kars, "Hava sıcaklığı inanılmaz. Küresel ısınmanın etkisi. Çocukluğumuzda ‘Mad Max’ filmlerini izlerdik, hiç güneş batmazdı, sürekli sıcaktı. Herhalde o günler yakında. Tekrar küresel iklim anlaşmasına umarım büyük devletler geri döner" ifadelerini kullandı.

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"PAZAR GÜNÜ HAVANIN SICAK OLMASI GÜZEL OLDU"

Ailesiyle birlikte sahile gelen Hakan Mert, "Bugün hava çok sıcak. Hafta sonu olduğu için aileyi alıp dışarı çıktık. Geziyoruz, havalar da çok sıcak oldu. Mart ayında bu kadar sıcak olması normal değil ama şu an çok sıcak ve havalar da güzel. Biz de bunu fırsat bilip dışarı çıktık. Gayet güzel memnunuz havadan. Pazar günü havanın sıcak olması daha güzel oldu. Hem de izinli olduğumuz gün hava sıcak oldu" şeklinde konuştu.

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"MART AYINDA BÖYLE BİR HAVA ŞAŞIRTICIDIR ASLINDA"

Sahilde dolaşmaya çıkan Salih Mısıroğlu, "Hava çok güzel, böyle bir hava almaya geldim. Arabamı park ettim. Mart ayında böyle bir hava şaşırtıcıdır aslında. Çarşamba veya Perşembe 10 derece ya da 6 dereceye düşüyor. Onun için mevsimin şartlarına göre tabii ki hazırlıklı olmak lazım. Hava açar sahile gelirsin, hava açmaz evde kalırsın" dedi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul sıcaklık
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