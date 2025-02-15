İstanbullular hazır olun: Kar geri dönüyor! Kış daha bitmedi, termometreler çok yükselip bir anda düşecek

İstanbul, geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermişti, ancak meteorologlar uyarıyor: Kış mevsimi henüz bitmedi! İstanbul'da önümüzdeki hafta 3 gün boyunca sürecek kuvvetli bir kar yağışı bekleniyor. Bu sefer, kar sadece yüksek kesimlerle sınırlı kalmayacak, şehir merkezini de etkisi altına alacak ve yolların kapanmasına yol açabilecek.

3 GÜN SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da Çarşamba günü itibarıyla kar yağışının başlayacağını duyurdu. Kar, 3 gün boyunca devam edecek ve özellikle yoğun olacağı öngörülüyor. Yağış, ulaşımı zorlaştırabileceği gibi, kış şartlarının hayatı daha da zorlaştırmasına neden olabilir.

KAR YOLLARI KAPATABİLİR!

İstanbullular, bu kez karın yalnızca yüksek bölgelerle sınırlı kalmayacağı, şehir merkezine kadar ineceği uyarısıyla karşı karşıya. Kar yağışının yoğunluğu nedeniyle, yolların kapanabileceği ve trafikte büyük aksaklıklar yaşanabileceği ifade ediliyor. Bu sebeple, kışa hazırlıklı olmak isteyen İstanbullulara erken tedbir alma çağrısı yapılıyor.

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN ÇARPICI AÇIKLAMA: “ŞUBAT’TA KIŞ BİTTİ DEMEYİN!”

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şen, "Şubat ayında kışı tam anlamıyla yaşayacağız. Sıcaklıklar hafta sonuna doğru Marmara Bölgesi'nde 12-13 dereceye kadar çıkacak, ancak önümüzdeki hafta yeniden soğuk bir hava dalgası geliyor. Çarşamba günü 5 dereceye düşmesi durumunda, İstanbul'da 3. kar yağışını göreceğiz" dedi.

Prof. Dr. Şen, bu kar yağışının son olmayacağını, İstanbul'a bir veya iki kez daha kar yağabileceğini öngörüyor. Her yeni kar yağışında, yerdeki kar kalınlığının biraz daha artacağını belirtti.