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İstanbul’un yeşil alanı en az ilçesi Güngören oldu

İstanbul’da 2 yıl süren araştırmanın sonucunda "İstanbul Yeşil Kent İndeksi" verilerine göre şehrin kişi başına düşen yeşil alanı en az olan ve ekolojik durumu en kötü ilçesi Güngören oldu.

İstanbul’un yeşil alanı en az ilçesi Güngören oldu
Çiğdem Sevinç

İstanbul’da 2 yıl süren araştırmanın sonucunda "İstanbul Yeşil Kent İndeksi" verilerine göre şehrin kişi başına düşen yeşil alanı en az olan ve ekolojik durumu en kötü ilçesi Güngören oldu. İlçenin havadan çekilen görüntüsü ise verilerin doğruluğunu gözler önüne serdi.

Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliği ile 15 Mart 2023 tarihi ile 15 Mart 2025 arasında İstanbul’un 39 ilçesinin Yeşil Kent İndeksi verileri çıkartıldı. Çıkartılan verilerin sonuçlarına göre şehrin kişi başına düşen aktif açık yeşil alan miktarı (m2/kişi) ve ekolojik durum en kötü ilçe Güngören olduğu ortaya çıktı. Havadan görüntülenen Güngören’de yeşil alan görmek neredeyse imkansız durumda. Binalar ile betona boğulan ilçede ağaçlar ise caddelerde birkaç tane gözükmesi şehrin çarpık yapılaşmasının en somut örneği durumunda. Aynı zamanda ilçe 500 m’de acil toplanma alanlarına erişim oranında en düşüğü seçildi. Ortalama trafik hızı düşüklüğü ve geçirimsiz yüzey oranı ile birinci sırada yer alıyor. Güngören’inin hava kalitesi indeksi ise 39 ilçe arasında 26’ncı sırada yer alıyor.

(İHA)

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Marmara
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