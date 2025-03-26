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İşte dünyanın en popüler yapay zeka aracı

26.03.2025 18:23
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Dünyada farklı şirketler tarafından geliştirilen yapay zekaların kullanım oranları her geçen gün artıyor. ABD'li üretken yapay zeka aracı ChatGPT ise aylık 4,7 milyar kullanıcı ziyareti ile dünya genelinde bu alana liderlik ediyor.

İşte dünyanın en popüler yapay zeka aracı

AA muhabirinin AITools sitesinden derlediği bilgilere göre, dünyada farklı şirketler tarafından geliştirilen yapay zekaların kullanım oranları her geçen gün artıyor.

Sitede yer alan verilere göre OpenAI tarafından geliştirilen ve piyasaya çıktığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören ChatGPT, en çok ziyaret edilen uygulama olarak dikkati çekiyor.

ABD'li yapay zeka aracı, Çinli Deepseek'in piyasaya çıkması ile aylık ziyaretçi trafiğinde düşüş yaşasa da 4,7 milyar ziyaretçi ile zirvede yer alıyor.

Sadece üretken yapay zekaların değil, genel anlamda yapay zekaların değerlendirildiği listeye göre, 2. sırada grafik tasarım uygulaması olan Canva yer alıyor. Uygulama aylık 887 milyon ziyaretçi sayısı ile ChatGPT'nin oldukça gerisinde. Google'ın çeviri yapan yapay zekası Google Translate ise 595 milyon aylık ziyaretçi ile listede 3. sırada.

DEEPSEEK KISA SÜREDE 4. SIRAYA YÜKSELDİ

Duyurulduğu andan itibaren maliyet etkinliği ve başarılı performansı ile ABD'li yapay zeka araçlarının ziyaretçi sayılarında düşüşe sebep olan Çinli DeepSeek ise listede 4. sırada yer aldı.

Ocak 2025'te DeepSeek'in aylık kullanıcı sayısı yüzde 2 binden fazla artarak 268 milyon aylık kullanıcıya ulaşırken, aynı dönemde ChatGPT'nin aylık ziyaretçisi yüzde 2 düşüş gösterdi.

Listede 5. sırada 226 milyon aylık ziyaretçi ile Character.AI, 6. sırada 200 milyon aylık ziyaretçi ile JanitorAI, 7. sırada ise 133 milyon aylık kullanıcı ile Perplexity bulunuyor.

Google tarafından hayata geçirilen ve ChatGPT'nin en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen Gemini ise listeye ancak 8. sıradan girebildi. 118 milyon aylık kullanıcısı bulunan Gemini, DeepSeek'in tüm dünyada duyulmaya başladığı Ocak 2025'te yüzde 9'dan fazla ziyaretçi kaybetti.

Listede 9. sırada 112 milyon aylık ziyaretçiyle Remove.bg, 10. sırada ise 105 milyon kullanıcı ile Claude yer aldı.

EN ÇOK ZİYARETÇİ ALAN YAPAY ZEKALARIN 7'Sİ ABD'Lİ

Öte yandan ABD ve Çin arasındaki yapay zeka çekişmesi DeepSeek'in ortaya çıkması ile yeniden kızışırken, listede yer alan en çok ziyaret edilen 10 yapay zeka aracından 7'sini ABD menşeli yapay zekalar oluşturdu.

Çin ilk 10'a DeepSeek ile sadece bir şirketini sokabilirken, aylık ziyaretçiyi yüzdesel bazda artıran şirketler anlamında en hızlı yükselen yapay zeka aracı olmayı başardı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka
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