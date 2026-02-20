İşte gerçek yol şartlarında 500 km'den fazla menzile sahip olan elektrikli otomobiller!

Elektrikli otomobil dünyasında kağıt üzerindeki veriler ile gerçek yol şartlarındaki performans arasındaki fark, kullanıcılar için en kritik soru işareti olmaya devam ediyor. Fransız L'argus dergisi tarafından 70'ten fazla elektrikli araç ile yapılan kapsamlı otoyol testleri sonucunda ise fabrika verilerinin ötesine geçerek gerçek şartlarda 500 kilometre menzil barajını aşmayı başaran modeller ve bu araçların gerçek tüketim değerleri gün yüzüne çıktı.
Elektrikli araçların menzil performansını ölçmek için yapılan testlerde, özellikle otoyol sürüşleri en büyük sınav olarak kabul ediliyor. WLTP verileri şehir içi ve karma kullanımda yüksek menziller vaat etse de, yüksek hızların korunduğu otoyol sürüşlerinde enerji tüketimi hızla artıyor. Yapılan güncel testler, hangi modellerin bu zorlu şartlarda dahi 500 kilometreden fazla yol kat edebildiğini net bir şekilde ortaya koydu.
Test sonuçlarına göre, gerçek yol şartlarında 500 km sınırını aşmayı başaran belirli modeller teknoloji ve verimlilikleriyle öne çıktı. İşte otoyol testinde 500 km üzerine çıkan araçlar:
|No
|Model
|Menzil (km)
|Tüketim (kWh/100 km)
|Batarya (kWh)
|1
|Mercedes EQS 450+
|667
|16,2
|107,8
|2
|Tesla Model 3 Uzun Menzilli Arkadan İtişli (2026)
|613
|13,3
|81,5
|3
|Volkswagen ID.7 Pro
|588
|13,1
|77
|4
|Mercedes CLA 250+
|588
|14,5
|85
|5
|Volkswagen ID.7 Tourer Pro S
|583
|14,7
|86
|6
|Porsche Taycan Perf. Plus
|552
|15,2
|93,4
|7
|Ford Explorer Extended Range
|542
|14,2
|77
|8
|Hyundai Ioniq 6
|542
|14,3
|77,4
|9
|Tesla Model Y Uzun Menzilli Arkadan İtişli
|542
|14,5
|78,8
|10
|Kia EV4 Long Range
|542
|15
|81,4
|11
|Audi A6 Avant e-tron quattro
|538
|17,6
|94,9
|12
|Mercedes EQE 350+
|538
|16,8
|90,5
|13
|Kia EV6 2WD
|532
|14,5
|77,4
|14
|Volkswagen ID.4
|522
|14,7
|77
|15
|Kia EV3 Long Range
|522
|15,6
|81,4
|16
|Audi Q6 e-tron Perfomance
|522
|18,2
|94,9
|17
|Polestar 3 Long Range
|519
|20,8
|111
|18
|Ford Mustang Mach-E
|519
|17
|99
|19
|BMW iX 50 xDrive
|519
|20,3
|105,2
|20
|BMW i4 eDrive40
|513
|15,7
|83,9
|21
|Tesla Model 3 Uzun Menzilli
|513
|14,4
|74
|22
|Skoda Elroq 85
|504
|15,3
|77
|23
|Skoda Enyaq 85
|504
|15,3
|77
|24
|Renault Scénic E-Tech 87 kWh
|504
|17,3
|87
Haberde paylaşılan veriler, sadece büyük bataryanın değil, aerodinamik yapının ve motor verimliliğinin de menzil üzerinde doğrudan etkili olduğunu gösteriyor. Bu veriler, elektrikli otomobil alırken sadece batarya kapasitesine değil, otoyol tüketim değerlerine de bakılması gerektiğini kanıtlıyor.
