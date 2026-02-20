İşte gerçek yol şartlarında 500 km'den fazla menzile sahip olan elektrikli otomobiller!

Elektrikli otomobil dünyasında kağıt üzerindeki veriler ile gerçek yol şartlarındaki performans arasındaki fark, kullanıcılar için en kritik soru işareti olmaya devam ediyor. Fransız L'argus dergisi tarafından 70'ten fazla elektrikli araç ile yapılan kapsamlı otoyol testleri sonucunda ise fabrika verilerinin ötesine geçerek gerçek şartlarda 500 kilometre menzil barajını aşmayı başaran modeller ve bu araçların gerçek tüketim değerleri gün yüzüne çıktı.

ELEKTRİKLİLERE GERÇEK YOL TESTİ YAPTILAR

Elektrikli araçların menzil performansını ölçmek için yapılan testlerde, özellikle otoyol sürüşleri en büyük sınav olarak kabul ediliyor. WLTP verileri şehir içi ve karma kullanımda yüksek menziller vaat etse de, yüksek hızların korunduğu otoyol sürüşlerinde enerji tüketimi hızla artıyor. Yapılan güncel testler, hangi modellerin bu zorlu şartlarda dahi 500 kilometreden fazla yol kat edebildiğini net bir şekilde ortaya koydu.

İŞTE 500 KM BARAJINI AŞAN MODELLER

Test sonuçlarına göre, gerçek yol şartlarında 500 km sınırını aşmayı başaran belirli modeller teknoloji ve verimlilikleriyle öne çıktı. İşte otoyol testinde 500 km üzerine çıkan araçlar:

No Model Menzil (km) Tüketim (kWh/100 km) Batarya (kWh) 1 Mercedes EQS 450+ 667 16,2 107,8 2 Tesla Model 3 Uzun Menzilli Arkadan İtişli (2026) 613 13,3 81,5 3 Volkswagen ID.7 Pro 588 13,1 77 4 Mercedes CLA 250+ 588 14,5 85 5 Volkswagen ID.7 Tourer Pro S 583 14,7 86 6 Porsche Taycan Perf. Plus 552 15,2 93,4 7 Ford Explorer Extended Range 542 14,2 77 8 Hyundai Ioniq 6 542 14,3 77,4 9 Tesla Model Y Uzun Menzilli Arkadan İtişli 542 14,5 78,8 10 Kia EV4 Long Range 542 15 81,4 11 Audi A6 Avant e-tron quattro 538 17,6 94,9 12 Mercedes EQE 350+ 538 16,8 90,5 13 Kia EV6 2WD 532 14,5 77,4 14 Volkswagen ID.4 522 14,7 77 15 Kia EV3 Long Range 522 15,6 81,4 16 Audi Q6 e-tron Perfomance 522 18,2 94,9 17 Polestar 3 Long Range 519 20,8 111 18 Ford Mustang Mach-E 519 17 99 19 BMW iX 50 xDrive 519 20,3 105,2 20 BMW i4 eDrive40 513 15,7 83,9 21 Tesla Model 3 Uzun Menzilli 513 14,4 74 22 Skoda Elroq 85 504 15,3 77 23 Skoda Enyaq 85 504 15,3 77 24 Renault Scénic E-Tech 87 kWh 504 17,3 87

ENERJİ TÜKETİMİ VE VERİMLİLİK DENGESİ

Haberde paylaşılan veriler, sadece büyük bataryanın değil, aerodinamik yapının ve motor verimliliğinin de menzil üzerinde doğrudan etkili olduğunu gösteriyor. Bu veriler, elektrikli otomobil alırken sadece batarya kapasitesine değil, otoyol tüketim değerlerine de bakılması gerektiğini kanıtlıyor.