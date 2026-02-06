HABER

İşte gökyüzünün yeni devi! 2 motoru bozulsa da düşmüyor... Dünyada ilk

Havacılık şirketi AutoFlight, dünyanın ilk 5 ton sınıfı eVTOL uçağı olduğunu iddia ettiği Matrix'in Çin'de gerçekleştirilen halka açık bir uçuş denemesini başarıyla tamamladığını açıkladı. 10 yolcu kapasiteli Matrix, 20 motoru sayesinde tek ve hatta çift motor arızası yaşasa bile havada kalmaya devam edebiliyor.

Enes Çırtlık

Dünyanın ilk 5 tonluk elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağı olduğu iddia edilen Matrix, Çin'deki Kunshan Sivil İHA Uçuş Test ve Operasyon Üssü'nde halka açık bir "tam geçişli uçuş" (full-transition flight) denemesini başarıyla tamamladı.

New Atlas'ın aktardığı bilgilere göre, Matrix, dikey kalkıştan seyir uçuşuna ve ardından dikey inişe geçişi içeren uçuş sekansını başarıyla gerçekleştirdi.

10 YOLCU TAŞIYABİLİYOR, MOTORU BOZULSA BİLE YOLA DEVAM EDİYOR

Yakın gelecekte ticari olarak uçması planlanan en büyük elektrikli VTOL'lardan (elektrikli dikey kalkış ve iniş araçlarından) biri olarak gösterilen Matrix, 10 yolcu kapasitesine sahip. Aracın kargo versiyonu ise 1.500 kg yüke ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanmış.

20 metre kanat açıklığına, 17,1 metre uzunluğa ve yaklaşık 3,3 metre yüksekliğe sahip olan Matrix'in maksimum kalkış ağırlığı ise 5.700 kg.

Matrix'in en dikkat çeken özelliklerinden biri de motorları. Tam 20 motoru bulunan Matrix, bu motorlar sayesinde tek ve hatta çift motor arızası yaşasa bile havada kalmaya devam edebiliyor.

Öte yandan, tamamen elektrikli Matrix, maksimum 250 km menzile ulaşabilirken, hibrit-elektrikli varyantı 1.500 km gibi bir mesafeyi katedebiliyor.

BANYOSU BİLE VAR

AutoFlight'ın açıklamasına göre, aracın yolcu versiyonunda 10 business class koltuk veya 6 VIP koltuk bulunacak; ayrıca banyo, klima kontrolü, ortam aydınlatması ve büyük pencereler de yer alacak. Kargo versiyonu ise hibrit güç sistemine sahip olacak ve iki adet AKE konteyner taşıyabilecek.

Matrix'in ne kadara mal olacağı ve ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

