HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstek şarkı cinayeti Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Müzisyen Onur Şener davasında katile ceza indirimi

Tüm Türkiye'nin günlerce konuştuğu 'istek şarkı' cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Müzisyen Onur Şener'in ölümüyle sonuçlanan olayda Yargıtay, tutuklu sanık İlker Karakaş’a (35) verilen 25 yıl hapis cezasını onadı. Acılı anne Leyla Şener "Ağırlaştırılmış müebbetti, düştü. İyi halden indirildi, tahrikten indirildi derken, cezalar indi. Çok mutsuzum. Verilen cezaları çok hafif buluyorum" dedi.

İstek şarkı cinayeti Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Müzisyen Onur Şener davasında katile ceza indirimi

Ankara’da 2 Ekim 2022’de sahneye çıktığı eğlence mekânında müzisyen Onur Şener (45) istek şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada öldürülmüştü. Şener'in öldürüldüğü olayın yankıları günlerce Türkiye'nin gündeminden düşmemişti.

ACILI AİLE BİR KEZ DAHA YIKILDI

Onur Şener cinayeti davasında yıllar sonra gelen Yargıtay kararı, acılı aileyi hem bir kez daha yıktı hem de isyan ettirdi.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Tutuklu sanık İlker Karakaş’a (35) verilen 25 yıl hapis cezası ile 2 sanığa verilen beraat kararını onayıp, 2 sanık hakkındaki kararı bozan Yargıtay’ın kararına tepki gösterdi.

"CEZALAR İNDİ. ÇOK MUTSUZUM"

Leyla Şener, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanırken verilen cezanın yetersiz olduğunu söyleyerek, “Ağırlaştırılmış müebbetti, düştü. İyi halden indirildi, tahrikten indirildi derken, cezalar indi. Çok mutsuzum. Verilen cezaları çok hafif buluyorum” dedi.

fgdgdg

Şener sözlerinin devamında ise "Olmadık yere kaybettim oğlumu, bir hiç uğruna. Müzik dinlemek için gelen insanlar katlettiler oğlumu." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

3 yıl önceki korkunç olay Çankaya ilçesinin Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanında cumartesiyi pazara bağlayan gece yaşanmıştı.

DHA'ya konuşan aynı sokaktan bir esnaf, mekanın saat 1’de kapandığını ve içeride Onur Şener’in kolejden çocukluk arkadaşlarının kaldığını aktardı.

gdfgd

Önder Çimenoğlu isimli esnaf, söz konusu üç kişinin de içeride kalmasına izin verildiğini ve ilk kavganın da istek şarkı nedeniyle yaşandığını öğrendiğini aktardı.

Zanlılardan İlker Karakaş, Onur Şener’e bira bardağı fırlattığını ama denk gelip gelmediğini hatırlamadığını savundu.

gdhdf

Zanlılardan Semih Soyalp, İlker Karakaş'nın Onur Şener’in kafasına bira bardağı ile ‘çok sert şekilde’ vurduğunu, ‘sersemleyen’ müzisyene İlker Karakaş’nın yerde de yumruk attığını aktardı.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bıçakladı, telefonundaki not ortaya çıktı: "Sapladığımda bitecek savaşım"Bıçakladı, telefonundaki not ortaya çıktı: "Sapladığımda bitecek savaşım"
Sıcaklıklar fena bastırdı ama sağanak yağış yolda! Bu tarihlere dikkat!Sıcaklıklar fena bastırdı ama sağanak yağış yolda! Bu tarihlere dikkat!

Anahtar Kelimeler:
Müzisyen mahkeme onur şener
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını artırdı

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını artırdı

Kardeşini görenler kendini tutamadı! Herkes aynı yorumu yaptı

Kardeşini görenler kendini tutamadı! Herkes aynı yorumu yaptı

"Tevrat'a göre Cennet Adana" dedi, sosyal medyada gündem oldu: "Cehennem gibi yanıyor orası"

"Tevrat'a göre Cennet Adana" dedi, sosyal medyada gündem oldu: "Cehennem gibi yanıyor orası"

Konya'da 'Şah-Mat' operasyonu! 74 kadın mağdur kurtarıldı

Konya'da 'Şah-Mat' operasyonu! 74 kadın mağdur kurtarıldı

Cinlerle korkuttu! Her şeyi gözyaşları içinde anlattı: 'Keşke canımı alsaydı..."

Cinlerle korkuttu! Her şeyi gözyaşları içinde anlattı: 'Keşke canımı alsaydı..."

Casus kamerayla bütün Türkiye'yi izlemiş

Casus kamerayla bütün Türkiye'yi izlemiş

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.