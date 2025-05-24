İstek şarkı cinayeti Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Müzisyen Onur Şener davasında katile ceza indirimi

Ankara’da 2 Ekim 2022’de sahneye çıktığı eğlence mekânında müzisyen Onur Şener (45) istek şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada öldürülmüştü. Şener'in öldürüldüğü olayın yankıları günlerce Türkiye'nin gündeminden düşmemişti.

ACILI AİLE BİR KEZ DAHA YIKILDI

Onur Şener cinayeti davasında yıllar sonra gelen Yargıtay kararı, acılı aileyi hem bir kez daha yıktı hem de isyan ettirdi.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Tutuklu sanık İlker Karakaş’a (35) verilen 25 yıl hapis cezası ile 2 sanığa verilen beraat kararını onayıp, 2 sanık hakkındaki kararı bozan Yargıtay’ın kararına tepki gösterdi.

"CEZALAR İNDİ. ÇOK MUTSUZUM"

Leyla Şener, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanırken verilen cezanın yetersiz olduğunu söyleyerek, “Ağırlaştırılmış müebbetti, düştü. İyi halden indirildi, tahrikten indirildi derken, cezalar indi. Çok mutsuzum. Verilen cezaları çok hafif buluyorum” dedi.

Şener sözlerinin devamında ise "Olmadık yere kaybettim oğlumu, bir hiç uğruna. Müzik dinlemek için gelen insanlar katlettiler oğlumu." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

3 yıl önceki korkunç olay Çankaya ilçesinin Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanında cumartesiyi pazara bağlayan gece yaşanmıştı.

DHA'ya konuşan aynı sokaktan bir esnaf, mekanın saat 1’de kapandığını ve içeride Onur Şener’in kolejden çocukluk arkadaşlarının kaldığını aktardı.

Önder Çimenoğlu isimli esnaf, söz konusu üç kişinin de içeride kalmasına izin verildiğini ve ilk kavganın da istek şarkı nedeniyle yaşandığını öğrendiğini aktardı.

Zanlılardan İlker Karakaş, Onur Şener’e bira bardağı fırlattığını ama denk gelip gelmediğini hatırlamadığını savundu.

Zanlılardan Semih Soyalp, İlker Karakaş'nın Onur Şener’in kafasına bira bardağı ile ‘çok sert şekilde’ vurduğunu, ‘sersemleyen’ müzisyene İlker Karakaş’nın yerde de yumruk attığını aktardı.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır