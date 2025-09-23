HABER

İşten çıkarılan kadın, üzerine kaynar su döktüğü şantiye şefini hastanelik etti! "Gerekçen bu olsun"

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çalışan ve sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın dehşet saçtı. "Gerekçen bu olsun" diyerek kaynar suyu şantiye şefinin üzerine döken kadın o anları ise saniye saniye kaydetti.

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, görüşmek için şantiye şefinin yanına gitti. İşten ne gerekçe ile çıkarıldığını soran kadına şantiye şefi, 'işvereniniz ile görüşün' yanıtını verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bunun üzerine kadın, 'ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur' diyerek yanında getirdiği kaynar suyu, şantiye şefinin üzerine döktü.

Ardından ise 'gerekçe, şimdi git gerekçeni göster' diyerek odadan ayrıldı. Kaynar su üzerine dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırıldı.

Kadının ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Konu ile alakalı inceleme sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

