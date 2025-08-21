HABER

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

İstanbul Kağıthane'de yaşayan kadın işten gelip eve girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Yatak odasındaki ayak izini görünen kadın soyulduğunu anladı. Kadın, 500 bin liralık ziynet eşyasının çalındığını iddia etti. Tahminler hırsızın tanıdık olduğunu gösteriyor.

Cansu Akalp

Kağıthane'deki evine kilitli kapıyı açarak giren genç kadın, yatak odasında ayak izi gördü. Eve birinin girdiğinden şüphelenince, ziynet eşyalarını kontrol etti.

Star TV'den Tugay Saday'ın haberine göre; Koyun, "Kapılar kilitliydi. Açtım girdim. Yorgundum. Yatak odama geçtim. Üzerimi çıkarıp yatacaktım. Baktım yerde kocaman ayak izi. Benim ziynet eşyalarım vardı. Acaba dedim onlar yerinde yok mu? Açtığımda baktım gerçekten yerinde yoktu." dedi.

500 BİN LİRALIK EŞYASI YOK!

Koyun'un iddiasına göre 500 bin liralık ziynet eşyası çalındı.

"Param vardı ona dokunulmamıştı." diyen Koyun, "Telefona dokunulmamıştı. Altınım künyelerim gitmişti. Telefonda parmak izi aldılar. Evde dağınıklık yoktu. Ev olduğu gibiydi. kesin bilen biri aldı." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINDAN ŞÜPHELENİYOR!

Koyun, "Dostum dediğim arkadaşım vardı. Beraber çalışıyoruz. Onun maddi durumu sıkıntılıydı. Zaten şüphelendiğim o ve erkek arkadaşı. Altınlarım çalındıktan dört gün sonra Fethiye'ye tatile gitmişler. Benim altınlarım çalındıktan sonra işe de gelmedi." dedi.

Avukat Murat Ustabaşı ise "Aslında işi gücü olmayan parası olmayan hırsızın hırsızlıktan hemen sonra tatile gittiği, bunu da sosyal medya hesaplarından paylaştığı, bu hesapları incelediğimizde şahsın olay günü şapkasından taktığı çantasına kadar hatta ayakkabısına kadar aynı kıyafetleri giydiğini tespit ettik." iddiasında bulundu.

ŞİKAYETÇİ OLDU!

Öte yandan ifadeleri alınan çift serbest bırakıldı. Savcılığa şikâyette bulunan Koyun, hırsızın yakalanmasını bekliyor.

