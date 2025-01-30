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İstenileni yapmadı 2,5 aylık bebeğine kayyum atandı: 'Benim evladım belediye mi?'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.01.2025 11:15
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Adana'da eşine az rastlanan bir olay gerçekleşti. Murat ve Seda Çakmak çifti doğumdan sonra çocuklarına aşı yaptırmak istemedi ve topuk kanı aldırmadı. Sağlık Bakanlığının zorunlu tuttuğu uygulama sonrası aileye dava açıldı ve 2,5 aylık bebeğe kayyum atandı. Topuk kanı almanın bir faydası olmadığına inanan ve Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılmasını isteyen baba, 'Benim evladım belediye mi ki kayyum atandı?' diyerek isyan etti.

İstenileni yapmadı 2,5 aylık bebeğine kayyum atandı: 'Benim evladım belediye mi?'

Adana'da dünyaya gelen bebekten topuk kanı aldırmayan aileye açılan dava sonucu 2.5 aylık bebeğe kayyum atandı. Evladına kayyum atanan baba, “Benim evladım belediye mi ki kayyum atandı” diyerek karara itiraz etti.

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TOPUK KANI VE AŞIYA KARŞI GELDİLER

Murat (40) ve Seda (35) Çakmak çiftinin 2.5 ay önce özel bir hastanede M.T., adını verdikleri evlatları dünyaya geldi. Ancak aile, evlatlarından topuk kanı aldırmadı ve aşı olmasını istemeyerek evrakları imzalayıp daha sonra taburcu olup evlerine gitti.

DAVA AÇILDI, BEBEĞE KAYYUM ATANDI

Ancak topuk kanı alınmayıp aşı yapılmadığı için özel hastane durumu çiftin ikamet ettiği mahallenin sağlık ocağına, onlarda Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. Topuk kanı aldırmayan aile hakkında Sağlık Bakanlığı şikayetçi oldu ve Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Açılan davada mahkeme, ailenin ifadesine başvurdu. 2.5 aylık M.T. için kayyum atanmasına karar verdi. Aile, mahkeme sürecinde Murat Çakmak'ın kardeşi F.Ç.'yi evlatlarının vasisi olarak mahkemeye bildirdi.
Davanın ilk duruşmasının önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.

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"TOPUK KANI ALDIRMADIM DİYE BANA TERÖRİST MUAMELESİ YAPIYORLAR"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan baba Murat Çakmak, Türk Tabipler Birliği'ni suçlayarak, “Benim bir evladım daha var. 4 sene önce o dünyaya geldiğinde de topuk kanı aldırmadım ama hiçbir sorun yaşamadım. Ben araştırdım ve topuk kanının alınmasının hiçbir mantığını bulamadım. Kars'ta da böyle bir durum bir ailenin başına gelmişti ve Türk Tabipler Birliği ortalığı karıştırmıştı. Mahkemeler üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar ve bizim gibi aileleri mağdur ediyorlar. Türk Tabipler Birliği kapatılsın. Topuktan kan alınması için topuğu deldiğiniz zaman enfeksiyon kapabilir ve bizler bundan endişe duyuyoruz. Aynı testleri tükürük ve idrar ile yapabilirler, öyle yapsınlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Türk Tabipler Birliği bir anlaşma halinde gibi insanlara saldırmaya başlamışlar. Ben topuk kanı aldırmadım diye bana terörist muamelesi yapıyorlar” dedi.

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"BENİM EVLADIM BELEDİYE Mİ Kİ KAYYUM ATANIYOR?"

Kayyum atanması kararına da tepki gösteren baba Çakmak, “Benim evladım belediye mi ki kayyum atanıyor. Biz belediyelere kayyum atanır diye biliyoruz. Benim baktığım, hastaneye götürdüğüm, ilgilendiğim evladımın hakkını mahkemede amcası savunacak. Biran önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Ben tıbba asla karşı bir insan değilim. Benim 4 yaşındaki kızım doktor olmak istiyor ve ben onu destekliyorum” ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI BİR ÇOCUK HAKKINDA BÖYLE BİR KARAR VERİLEMEZ"

Çakmak ailesinin avukatı Bülent Şeker, "Müvekkil birinci çocuğu için topuk kanı vermedi ve hiçbir sorun olmadı. Ancak ikinci çocuğu için müvekkilimiz topuk kanı ve aşı reddi için yine dilekçe vermiş. Ondan sonra müvekkilin ifadesi alınmış ve kayyum atanmış. Bir tedbir kararı verilecek. Sağlıklı çocuk hakkında böyle bir karar verilemez. Bu topuk kanı testinde sayılan ve tespit edilen hastalıkların tedavi edileceği belirtilmiyor, sadece hastalıkların ilerlemesinin durdurulacağı belirtiyor. Müvekkilimiz de buna inanmıyor ve topuk kanı aldırmıyor diye konuştu.

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SAĞLIK BAKANLIĞI ZORUNLU TUTUYOR

Topuk kanı testi, her dört evlilikten birinin akraba evliliği olduğu ülkemizde, dünya geneline göre daha sık görülen genetik ve metabolik hastalıkları yenidoğan döneminde tespit edilerek erken tedavi ile çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlayan hayati önemi olan test. Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu kılınan bu topuk kanı testi ile ülkemizdeki yeni doğan bebeklerin yüzde 99'una ulaşmış, her yıl 5 binin üzerinde bebek hastalık belirtileri ortaya çıkmadan tespit edilebiliyor.

Bebeğe Kayyum Atanmasına Ne Düşünüyorsunuz?

Olumsuz bir durum, ailelerin haklarına saygı gösterilmeli.
Zorunlu sağlık uygulamaları gereklidir, bu örnek desteklenmeli.
Bebeğe kayyum atanması yanlış, adalet sağlanmalı.
Anahtar Kelimeler:
Adana Aşı Türk Tabipleri Birliği kayyum bebek
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