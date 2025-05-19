İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

20 Ekim 2024 tarihinde ölen ve ABD'deki Pensilvanya'da gömülen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki yeni iddia çok ses getirir... Gülen'in resmi kayıtlarda sağ olarak göründüğü iddia edilirken Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat kaynakları da olayı doğruladı.

'KAYITLARDA HAYATTA OLARAK YER ALIYOR'

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Buna rağmen ilgili yerlere resmi müracaat yapılmadığı için Gülen kayıtlarda hayatta olarak yer alırken FETÖ üyelerinin Gülen için herhangi bir işlem yapmadığı öne sürüldü.

Yurt dışında bulundukları sırada ölen Türk vatandaşları için ilgili yerel makamlardan alınan belgenin dış temsilciliklerimize verilmesi suretiyle bildirilmesi gerekiyor. Ölüm belgesine dayanılarak dış temsilciliklerce ölüm aile kütüğüne geçiriliyor. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ölümü dış temsilciliklere bildirilemediği takdirde; yabancı resmi makamlardan alınan resmi belgenin Türkçe’ye çevrilip usulüne göre onaylanmasından sonra müracaat edilen ilçe nüfus müdürlüğünce ölüm tutanağı düzenlenebilir.