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İstiklal'deki 'Filistin'e destek yürüyüşü'nde arbede! CHP'li Çelik oturma eylemi yaptı, Vali Gül tepki gösterdi

İstanbul'da dünkü 'Filistin'e destek yürüyüşü'nde gergin dakikalar yaşandı. Bazı anlarda polisle göstericiler arasında arbede çıktı. İki gruptan da yere düşenler oldu. İstanbul Valisi Taksim ve İstiklal Caddesi'nde hiçbir gösteriye izin verilmediğini vurguladı. CHP İl Başkanı Özgür Çelik ise oturma eylemi yaptı.

İstiklal'deki 'Filistin'e destek yürüyüşü'nde arbede! CHP'li Çelik oturma eylemi yaptı, Vali Gül tepki gösterdi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde toplanarak, Filistin'e destek gösterisi yapmak için Taksim Meydanı'na yürümek isteyen grup ile polis arasında arbede yaşandı. İzinsiz gösteri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak; adli süreç titizlikle takip edilecektir" dedi.

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İZİN VERİLMEMİŞTİ! CHP'LİLER KATILDI

Beyoğlu'nda İstanbul Valiliği tarafından izin verilmeyen Filistin'e destek gösterisine CHP İl Başkanı Özgür Çelik, CHP milletvekilleri de katıldı. Ellerinde dövizler ve bayraklarla gösteriye katılan grup, İstiklal Caddesi'nde yürümek istedi.

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ARBEDE YAŞANDI, ÇELİK'TEN OTURMA EYLEMİ

Polis, grubun yaptığı gösterinin izinsiz olduğu, kanunsuz sloganlar atıldığı ve polise yabancı cisim atılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Grubun polis barikatına baskı yapması üzerine polis ve göstericiler arasında arbede çıktı. Yaşanan arbede sırasında bazı polis memurları ve göstericiler yere düştü. Arbede sonrası dağılmayan grubun içinde bulunan Özgür Çelik oturma eylemi yaptı. Ardından Çelik ve gösteriye katılan grup, Tünel Meydanı'nda olaysız şekilde ayrıldı.

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VALİ GÜL'DEN TAKSİM TEPKİSİ

İstanbul Valisi Davut Gül, yaşananların ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Gül, "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde güvenlik gerekçesiyle uzun yıllardır hiçbir gösteriye izin verilmemektedir. Bu durum ilgili kişi ve gruplara defalarca açıkça bildirilmiştir. İstanbul’un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur.

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"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyecektir. Tüm bu süreçte sağduyusunu koruyan güvenlik güçlerimiz, hukuk çerçevesinde görevini ifa etmiş; milletimizin huzurunu hedef alan girişimlere karşı kararlı bir duruş sergilemiştir. Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak; adli süreç titizlikle takip edilecektir" dedi. (DHA)

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ISTANBUL---BEYOGLUNDA-IZINSIZ-FILISTIN_668403_198095Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Filistin CHP Davut Gül destek
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