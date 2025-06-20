İstila alarmı... Canlı canlı et yiyen sinek: Ölüme yol açıyor! Vida kurdu sineği; 100 milyon steril sinek üretimiyle kontrol altında tutuluyordu

Kuzey ve Orta Amerika, “Yeni Dünya vida kurdu” adı verilen et yiyen sinek istilasıyla alarma geçti. İnsan ve hayvanları hedef alan bu parazit, canlı dokuları yiyerek ciddi enfeksiyonlara ve ölümlere yol açıyor. Meksika’da sekiz insan vakası tespit edilirken, 17 milyon sığır risk altında. ABD, Meksika’dan canlı hayvan ithalatını durdurdu. Uzmanlar, yayılımın kontrol altına alınmazsa bölgesel bir salgına dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

SEKİZ İNSAN VAKASI TESPİT EDİLDİ

Meksika’da şu ana kadar en az sekiz insan vakası tespit edildi. Dişi vida kurdu sineği, yara kokusunu algılayarak bu bölgelere yumurta bırakıyor. Yumurtadan çıkan larvalar, canlı dokuları yiyerek ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor.

17 MİLYON SIĞIR RİSK ALTINDA

Bölgede yaklaşık 17 milyon sığır risk altında. Uzmanlar, yayılımın devam etmesi durumunda Teksas ve Florida’da 14 milyon sığırın tehdit altında olabileceğini belirtiyor. ABD, bu nedenle Meksika’dan canlı hayvan ithalatını geçici olarak durdurdu.

HAFTALIK 100 MİLYON STERİL SİNEK ÜRETİMİYLE KONTROL ALTINDA TUTULUYORDU

1960-1990 yılları arasında uygulanan “steril sinek yöntemi” ile vida kurdu ABD ve Meksika’dan tamamen eradike edilmişti. Bu yöntemde, steril erkek sineklerle çiftleşen dişilerin üremesi engelleniyordu. 1982’de ABD’de tamamen yok edilen sinek, Panama’daki bir tesiste haftalık 100 milyon steril sinek üretimiyle kontrol altında tutuluyordu. Ancak 2022’den itibaren sinek kuzeye ilerlemeye başladı. 2023’te Panama’da vakalar patladı, Kasım 2024’te ise Meksika’ya ulaştı.

YENİ MÜCADELE PLANI DEVREYE GİRİYOR

Uzmanlar, istilayı durdurmak için steril sinek üretiminin artırılması gerektiğini vurguluyor. 1980’lerde Meksika’da haftada 500 milyon sinek üretiliyordu. ABD Tarım Bakanlığı, Meksika’daki bir meyve sineği tesisini vida kurdu üretimine entegre ederek haftalık 60-100 milyon sinek üretim kapasitesi hedefliyor. Ancak yalnızca sinek salımı yeterli değil. Anti-paraziter ilaçlarla tedavi, sineklerin hayvanlardan uzak tutulması ve sahada etkin gözetim kritik önem taşıyor. İklim değişikliği nedeniyle serin havaların artık eradikasyona yardımcı olamayabileceği de belirtiliyor.