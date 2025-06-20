HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

İstila alarmı... Canlı canlı et yiyen sinek: Ölüme yol açıyor! Vida kurdu sineği; 100 milyon steril sinek üretimiyle kontrol altında tutuluyordu

Kuzey ve Orta Amerika, 'Yeni Dünya vida kurdu' (Cochliomyia hominivorax) adı verilen et yiyen sinek istilasıyla karşı karşıya. İnsan ve hayvan sağlığını tehdit eden bu parazit, canlı dokularla beslenerek derin yaralara, enfeksiyonlara ve hatta ölüme yol açıyor. Uzmanlar, istilanın kontrol altına alınmazsa bölgesel bir salgına dönüşebileceği uyarısında bulunuyor. Detaylar haberimizde...

İstila alarmı... Canlı canlı et yiyen sinek: Ölüme yol açıyor! Vida kurdu sineği; 100 milyon steril sinek üretimiyle kontrol altında tutuluyordu
Sedef Karatay

Kuzey ve Orta Amerika, “Yeni Dünya vida kurdu” adı verilen et yiyen sinek istilasıyla alarma geçti. İnsan ve hayvanları hedef alan bu parazit, canlı dokuları yiyerek ciddi enfeksiyonlara ve ölümlere yol açıyor. Meksika’da sekiz insan vakası tespit edilirken, 17 milyon sığır risk altında. ABD, Meksika’dan canlı hayvan ithalatını durdurdu. Uzmanlar, yayılımın kontrol altına alınmazsa bölgesel bir salgına dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

iStock-639858458

SEKİZ İNSAN VAKASI TESPİT EDİLDİ

Meksika’da şu ana kadar en az sekiz insan vakası tespit edildi. Dişi vida kurdu sineği, yara kokusunu algılayarak bu bölgelere yumurta bırakıyor. Yumurtadan çıkan larvalar, canlı dokuları yiyerek ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor.

17 MİLYON SIĞIR RİSK ALTINDA

Bölgede yaklaşık 17 milyon sığır risk altında. Uzmanlar, yayılımın devam etmesi durumunda Teksas ve Florida’da 14 milyon sığırın tehdit altında olabileceğini belirtiyor. ABD, bu nedenle Meksika’dan canlı hayvan ithalatını geçici olarak durdurdu.

iStock-1491649283

HAFTALIK 100 MİLYON STERİL SİNEK ÜRETİMİYLE KONTROL ALTINDA TUTULUYORDU

1960-1990 yılları arasında uygulanan “steril sinek yöntemi” ile vida kurdu ABD ve Meksika’dan tamamen eradike edilmişti. Bu yöntemde, steril erkek sineklerle çiftleşen dişilerin üremesi engelleniyordu. 1982’de ABD’de tamamen yok edilen sinek, Panama’daki bir tesiste haftalık 100 milyon steril sinek üretimiyle kontrol altında tutuluyordu. Ancak 2022’den itibaren sinek kuzeye ilerlemeye başladı. 2023’te Panama’da vakalar patladı, Kasım 2024’te ise Meksika’ya ulaştı.

iStock-1085304950

YENİ MÜCADELE PLANI DEVREYE GİRİYOR

Uzmanlar, istilayı durdurmak için steril sinek üretiminin artırılması gerektiğini vurguluyor. 1980’lerde Meksika’da haftada 500 milyon sinek üretiliyordu. ABD Tarım Bakanlığı, Meksika’daki bir meyve sineği tesisini vida kurdu üretimine entegre ederek haftalık 60-100 milyon sinek üretim kapasitesi hedefliyor. Ancak yalnızca sinek salımı yeterli değil. Anti-paraziter ilaçlarla tedavi, sineklerin hayvanlardan uzak tutulması ve sahada etkin gözetim kritik önem taşıyor. İklim değişikliği nedeniyle serin havaların artık eradikasyona yardımcı olamayabileceği de belirtiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD, yangında evi zarar gören aileyi ziyaret ettiAFAD, yangında evi zarar gören aileyi ziyaret etti
Yol çalışmasında kepçeye takıldı: İncelemeye alındı!Yol çalışmasında kepçeye takıldı: İncelemeye alındı!

Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon et yiyen bakteri parazit ABD Amerika Birleşik Devletleri sinek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

İmamoğlu'ndan etkin pişmanlık resti: 'Gerekirse o iftiranameleri imzalayın!

İmamoğlu'ndan etkin pişmanlık resti: 'Gerekirse o iftiranameleri imzalayın!

Tartıştığı kişiyi kırık cam şişesiyle öldürdü!

Tartıştığı kişiyi kırık cam şişesiyle öldürdü!

Hastanedeki 'bıçak parası' skandalında yeni gelişme

Hastanedeki 'bıçak parası' skandalında yeni gelişme

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.