İstinat duvarına çarpan hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı

Kaza, Bilecik-Bozüyük-Eskişehir D-650 kara yolu Başköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uygar Y. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda istinat duvarına çarptı. Duvara çarptıktan sonra araç yan yatarken, sürücü içeride sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, Bilecik Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır