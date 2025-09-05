HABER

İtalya'da saldırı paniği, 2 Türk tutuklandı! Geniş güvenlik önlemi alındı, Meloni'den açıklama

İtalyan polisi, dün İtalya’nın Viterbo kentinde düzenlenen Macchina di Santa Rosa festivalinde saldırı gerçekleştireceği şüphesiyle 2 Türk vatandaşını festival öncesi tutukladı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği baskında ayrıca 1 makineli tüfek, 2 tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

İtalya’da polis, dün İtalya’nın Viterbo kentinde düzenlenen Macchina di Santa Rosa dini festivalinde saldırı gerçekleştirmesinden şüphelenilen 2 Türk vatandaşını tutukladı. İtalya’nın başkenti Roma’ya 70 kilometre uzaklıkta olan Viterbo’da festivalin kutlanacağı sokaktaki bir pansiyonun sahibi, Türk müşterilerinden şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

MAKİNELİ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine festival öncesinde adrese gelen güvenlik güçleri, pansiyonda kalan 3 şüpheliden 2’sini yakaladı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği baskında ayrıca 1 makineli tüfek, 2 tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Yetkililer, şüphelilerin sorgulanmak üzere savcılığa sevk edildiklerini ancak sorgu sırasında sorulan sorulara cevap vermeyi itiraz ettiklerini aktardı. Yetkililerin açıklamasında, soruşturmaların sürdüğü, bir şüphelinin firarda olduğu ve Türk yetkililer ile çapraz incelemelerin de yürütüldüğü aktarıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis, olayın ardından bölgede ilave güvenlik önlemleri alarak bölgede çatılara keskin nişancılar konuşlandırdı ve bomba arama köpekleriyle sokaklarda devriye gezdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ve çeşitli yetkililerin de dahil olduğu yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı festival sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Ancak normalde karanlıkta kutlanılan festivalde bu sefer güvenlik önemleri nedeniyle ışıkların açık tutulması, katılımcıların tepkisini topladı.

MELONİ'DEN AÇIKLAMA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Viterbo'da silahlı 2 Türk vatandaşının tutuklanmasına yol açan hızlı müdahaleleri nedeniyle güvenlik güçlerini ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum. Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce gerçekleşen bu kararlı operasyon, dünyada eşi benzeri olmayan, UNESCO tarafından ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’ olarak nitelendirilen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan için derin duygulara neden olan yüzlerce yıllık geleneğin güvenli bir şekilde kutlanmasını sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

05 Eylül 2025
05 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

