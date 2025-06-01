İYİ Parti lideri Dervişoğlu: "İnşa ettiği rejimin sonuna geldik"

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, Ankara'da Siyaset Araştırma Merkezi'nin (SİYASAM) 'Yaza Merhaba' etkinliğine katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Emri hak vaki olana kadar buradayız' sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Şimdi bu benim cevaplayacağım bir soru değil. Çünkü ben en baştan beri kendisinin ömür boyu bir başkanlık talebi olduğunu, onu hedeflediğini, Türkiye'de yaşanan birçok tartışmanın da aslında buna endeksli olarak yaşama geçirildiğini ifade ettim. 'Emri hak vaki oluncaya kadar buradayız' demesinden kastı nedir diye kendisine sorun. Bu vesileyle de ben kendisine uzun ömürler dilerim ama inşa ettiği rejimin de sonuna geldiğimizi de söyleyebilirim" dedi.

"HIZLICA OYLATARAK YÜRÜRLÜĞE SOKACAK GİBİ DURUYOR"

Dervişoğlu, bugün TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin de "Yasa henüz Meclis'te görüşülmedi, komisyonda görüşüldü. Bu yasalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanan yasalar değil. Saray bürokrasisi bu yasaları siyasal pozisyonlarına göre bir zamanlama içerisinde belli bir takvime sıkıştırıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de dayatıyor. O sebeple mutlak suretle çok sayıda eksikliğinin bulunduğunu kabul etmeleri lazım. Onlar da bunu yapıyorlar. Ayrıca komisyonda görüşülürken de bazı maddelerin muhalefet milletvekillerinin gayretleri ve müdahaleleriyle çekildiğini biliyoruz. Ama iktidar sonbahar da bir infaz yasası hazırlığı içerisinde olduğunu gösteriyor ve bunu bu yasal düzenlemelerle ilgili olarak halkın eğilimlerini kontrol ettikten sonra, ölçtükten sonra yapacaklarını ifade ediyorlar ki bu Türk milletine ve Türkiye'ye laboratuvar görevi yüklemiş olduklarını delalet ediyor. Son derece uygunsuz. Milletin ihtiyacına karşılık değil, iktidarın beklentisine cevap verecek bir stratejiyle hazırlandığı gerçeğiyle buluşturuyor bizi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de görüşürken yine muhalefet şerhlerimiz üzerinden kanunu eleştireceğiz ama kanunlar sayısal çoğunlukla çıkıyor. İktidar partisi bu hızlıca getirdiği kanun teklifini hızlıca oylatarak yürürlüğe sokacak gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır