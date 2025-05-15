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İYİ Partili Turhan Çömez: "Şu an kapalı kapılar ardında pazarlıklar var aylardır sürüyor"

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, AK Parti ve DEM Parti arasında kapalı kapılar arkasında Anayasa değişikliği için pazarlık yürütüldüğü iddiasında bulundu. Çömez, "Şu an kapalı kapılar ardında pazarlıklar var. Bu pazarlıklar aylardır sürüyor. Ne olursa olsun 400'ü geçelim diyorlar. Onun için zaten vekil borsasını açtılar. Artık filen Meclis'te AK Parti-MHP-Hüda Par- DEM Parti ittifakı kurulmuştur." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Turhan Çömez: "Şu an kapalı kapılar ardında pazarlıklar var aylardır sürüyor"

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çömez, terörsüz Türkiye sürecinin aylardır sürdüğünü belirtti ve iktidarın 23 yıl boyunca terör ile ilgili siyasi adım atmadığını söyledi.

Çömez, "Terör örgütü 2 paralel toplantının neticesinde sözde birtakım açıklamalar yaptı, deklerasyonlar paylaştı. Bunlar utanç vesikasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne meydan okuyan bu alçak örgütüne ne iktidar ne onun küçük paydaşı ne de ana muhalefet gerekli cevabı, itirazı tavrı ortaya koyup bir tek cevap verilmemiştir. 50 bin kişinin katili olan terör örgütün temsilcileri diyor ki, 'Türkiye Cumhuriyeti bir soykırım yapmıştır.' Bakın ortaya konulan son derece ciddi, vahim bir itham ve iddia var. AKP sessiz kaldı, bir cevap veremedi. Bir başkası, 'Kürtler imha edilmiştir, asimilasyona uğramıştır. Milyonlarca Kürt sürgüne gönderilmiştir. On binlercesi işkenceden geçirilmiştir.' AKP'den tık yok, küçük ortağı MHP'den ses seda yok. 'Kim oluyorsunuz siz? Nasıl böyle bir itham da bulunabilirsiniz?' demediler, diyemediler. Bu alçak örgüte çiçeklerle karşılık verdiler" ifadelerini kullandı.

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'PKK'NIN UZANTISI PYD/YPG TERÖR UNSURLARI AYNI ŞEKLİYLE TASFİYE OLACAK MI?'

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını duyurduğu açıklama metnindeki açıklamalara tepki gösteren Çömez, Büyük Ortadoğu Projesi'nin (BOP) tıkır tıkır işlediğini kaydetti. Çömez, "PKK'nın uzantısı olan PYD/YPG terör unsurları aynı şekilde tasfiye olacak mı? Bu sorunun cevabını iktidardan bekliyorum. Defalarca Meclis'te buna benzer sorular yönelttim, soru önergeleri verdim, hiçbirisine cevap vermediler ama kamuoyunun bunu bilmesi lazım. Suriye'de 100 bin kişilik bir terör ordusu var. Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde, 'PYD'nin PKK'nın uzantısı bir terör ordusudur' şeklindeki resmi yazı hala görünüyor. Zamanın Cumhurbaşkanı Sözcüsü, şimdinin MİT Başkanı İbrahim Kalın diyor ki, 'PYD/YPG'nin 2003 yılında doğrudan PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın talimatı ile kurulduğunu hepimiz biliyoruz.' Günaydın, o zaman biliyormuşsunuz şimdi ise bilmiyorsunuz. Başkan, 'PYD ve YPG'nin tüzüğüne, organizasyon yapısına ve eylem biçimine baktığımız zaman bütün bunların PKK tarafından ve şu anda da Kandil üzerinden koordine edildiğini herkes biliyor.' Buna da günaydın, peki ne oldu şimdi? Kandil tarafından organize edilen bu 100 bin kişilik PYD/YPG terör ordusu ne olacak? Hiç kimse ağzını açmıyor" diye konuştu.

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"NE OLURSA OLSUN 400'Ü GEÇELİM DİYORLAR"

Çömez ayrıca, "Şu an kapalı kapılar ardında pazarlıklar var. Bu pazarlıklar aylardır sürüyor. AK Parti ve DEM, Meclis'in arka koridorlarında demleniyorlar beraber dedim. Acaba Anayasa'yı nasıl değiştiririz diye düşünüyorlar? 360 kesmiyor bunları niye referanduma giderlerse milletten büyük bir tokat yiyeceklerini biliyorlar. Ne olursa olsun 400'ü geçelim diyorlar. Onun için zaten vekil borsasını açtılar. Sayın Erdoğan kendi partisine gelen vekilin hangi partiden geldiğini bilmiyor. Bir tek hedefleri var, 400'ü yakalayalım ve Anayasa'yı değiştirelim. Artık filen MEclis'te AK Parti-MHP-Hüda Par- DEM Parti ittifakı kurulmuştur." ifadelerini kullandı. (DHA)

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Turhan Çömez İYİ Parti
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