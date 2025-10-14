İyilik Gemisi Gazze için yola çıktı! Bakan Yerlikaya: "Mazlumun yanında, zalimin karşısındayız"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri, Mersin Uluslararası Limanı'nda 17. "İyilik Gemisi"ne yüklendi. Gemide, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönderilecek yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesi bulunuyor.

"GAZZE YALNIZ DEĞİL, DÜNYA HALKLARININ VİCDANI AYAKTAYDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerikaya, limandaki uğurlama töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Akdeniz isimli gemimiz 900 ton gıda maddesini Gazze halkına götürecek. İsrail Filistin'i açık cezaevine çevirirken dünya ise izledi. 7 Ekim 2023'ten bu yana dünya yeni bir utanç ağına sürüklendi. İsrail dünyanın gözleri önünde soykırım yaparak insanlık suçu izledi. Sivillerin üzerine yağan bombalar, yerle bir edilen okullar, hastaneler, camiler. Gazze, Sumud'un, kararlılığın adı oldu. Gazze hiç yılmadı, Umut etmeyi hiç bırakmadı. Vicdan sahibi insanlar durdurulamadı. Dünyanın her bir yanında milyonlar meydanlara aktı. Bu zulüm dursun diye haykırdı. Gazze yalnız değildir dedi. Bu güçlü irade bugün ateşkes kapılarını aralayan en kıymetli etkenlerden biri oldu. Gazze yalnız değil. Dünya halklarının vicdanı ayaktaydı.

"BİZ MAZLUMUN YANINDA ZALİMİN KARŞISINDAYIZ"

Dün Mısır'da tarihi bir gün yaşandı. Dünya liderleri bir araya geldi. Cumhurbaşkanımız zirveye katılarak niyet beyanını imzaladı. Ülkemiz insani yardımların ulaştırılması için yoğun bir diplomasi yürütmüştür. Türkiye olarak biz işgalin ilk anından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldık, Gazzeli kardeşlerimizin yanında dimdik durduk. Biz mazlumun yanında zalimin karşısındayız. Cumhurbaşkanımız insanlığın acılar içinde kıvrandığı bu çağda hakikatin sesi, mazlumların nefesi oldu.

"900 TONLUK YARDIM GEMİMİZ GAZZE İÇİN YOLA ÇIKIYOR"

Devletimizin tüm kurumları, aziz milletimiz tek yürek tek bilek olmuştur. 7 Ekim saldrılarının hemen ardından ilk yardım uçağımız 13 Ekim'de Mısır'a ulaştı. Toplam 102 bin ton insani yardım malzemesi Gazze için gönderildi. 333 TIR dolusu gıda malzemesi Refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırıldı. Filistin için tüm yardım kampanyalarında 2 milyar 352 milyon lira bağış toplandı. 900 tonluk yardım gemimiz Gazze için yola çıkıyor.

"O FLİSTİN YENİDEN DİRİLECEK"

Gazze Allah'ın izni ile yeniden ayağa kalkacak. Türkiye olarak yeniden imar ve ihya sürecinde tüm gücümüzle Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Filistin, zeytin ağaçları gölgesinde büyüyen çocukların, ilahilerin, ezanların yankılandığı o günlere yeniden kavuşacak. O Filistin yeniden dirilecek"