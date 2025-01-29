İyot nedir? İyodun faydaları nelerdir? Günlük iyot ihtiyacı ne kadardır?

Bazı besinler, vitaminler ve mineraller insan vücudu ihtiyaç duyduğu hâlde vücut tarafından üretilmeyebilir. Bunun herhangi bir nedeni olabilir. Böyle durumlarda ihtiyaç duyulan neyse dışarıdan takviye yolu ile alınır. Doktor kontrolünde ve önerisinde belirlenen periyotlarla ihtiyaç duyulan takviyeler çeşitli yollarla vücuda alınır. İyot da dışarıdan takviye yolu ile alınabilen bir elementtir.

İyot nedir?

İyot, insan vücudu tarafından üretilmeyen ama vücudun ihtiyaç duyduğu bir elementtir. Tiroid bezi tarafından kullanılır ve tiroid hormonlarının meydana gelebilmesi için gerekli olan büyüme, enerji kullanılması şekli, beyin gelişimi ve kemik gelişimi için son derece önemlidir.

Günlük olarak alınması gereken bir iyot miktarı bulunur. Bu gereklilik yaşa ya da bünyeye göre kişiden kişiye değişiklik gösterir. Mikro mineral olan iyot, periyodik cetvelde halojenler grubunda yer alır. Rengi gümüş ve mordur. Tiroid bezinin olması gerektiği gibi çalışabilmesi için iyoda ihtiyacı vardır.

İyodun faydaları nelerdir?

İyot insan vücudu için çok gerekli bir elementtir. Görevleri vücudun farklı bölümlerine göre çeşitlik gösterir. İnsan vücudu için yararları şu şekilde özetlenebilir:

Tiroid bezinin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi, olması gerektiği şekilde çalışabilmesine yardımcı olur.

Yeterli iyot alındığında çocukların sağlıklı bir biçimde gelişmesi ve büyümesi de sağlanır. İyot eksikliği hamilelik döneminde fetüsün beyin gelişim sürecini de olumsuz etkiler.

Beyin sağlığına da olumlu etkileri bulunan iyot, beynin fonksiyonlarını destekler.

Zeka gelişimi üzerinde etkilidir.

Hormonların dengelenmesini sağlar. Bazı hormonların üretim süreçlerini de destekler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sistemin olması gerektiği gibi çalışmasına yardımcı olur.

İyot nelerde var?

Dışarıdan takviye yolu ile vücuda alınması gereken iyot çeşitli gıdalarda yer alır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Deniz ürünleri

İyotlu tuzlar

Sütte ve süt ürünleri

Yumurta

Sebzeler

Meyveler

Özellikle deniz kıyısında bulunan topraklarda yetişen sebzelerde iyot seviyesinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. İyot içeren ürünler günlük iyot ihtiyacını karşılayacak biçimde tüketilmelidir. Bilinçli bir şekilde beslenebilmek için bu gereksinim miktarlarının ve oranlarının bilinmesi gerekir.

Günlük iyot ihtiyacı ne kadardır?

İnsan vücudu için gereklilik olan iyot için kişiden kişiye değişebilen ancak genel olarak belirlenmiş olan bir miktar vardır. Günlük olarak alınması gereken iyot miktarı kişinin yaşına, bünyesine ya da çeşitli başka durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Alınması gereken ortalama günlük iyot miktarı ve ihtiyacı genel olarak şöyledir:

Çocuklar için, 90 – 150 mikrogram arasında değişkenlik gösterir.

Yetişkinler için ortalama günlük iyot ihtiyacı 150 mikrogram olarak belirlenmiştir.

Emziren kadınlar ya da hamilelik sürecindeki kadınlar için iyot ihtiyacı diğerlerine göre daha fazla olur.

Gün içinde ortalama 220- 290 mikrogram arasında iyot ihtiyacı doğabilir. Bu nedenle sürecin doktor kontrolünde takip edilmesi gerekir.