İzinsiz tezgah tartışması kanlı bitti: 2 zabıta memuru yaralandı

Çankırı’da, zabıta memurlarıyla izinsiz tezgah açmak isteyen bir grup arasında çıkan tartışmada iki zabıta memuru bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Cumhuriyet Mektep Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta izinsiz tezgah açmak isteyen 1’i kadın, 5 kişi ile Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, zabıta memuru İ.B ve B.İ. aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

KISA SÜREDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı zabıta memurları, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)
