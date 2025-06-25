İzlanda'nın başkenti neresi? İzlanda'nın başkenti hakkında bilgiler

Yüzölçümü 103.000 kilometrekare olan İzlanda bir ada ülkesidir ve hem volkanik hem jeolojik açıdan oldukça aktiftir. Ada ülkenin iç kısmında lav sahalarının, buzulların, dağların, kumlukların yer aldığı bir plato vardır. Birçok buzul nehri kaynağını buradan alır ve denize akar. Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzey kısmında yer alan İzlanda bu özeliğine rağmen körfez akıntısı nedeni ile aynı enlemde yer alan diğer bölgelere göre daha ılıman bir iklime sahiptir. Denizelliği ve yüksek enlemleri nedeniyle yaz ayları daha serin geçer. Bu ada ülkeye bağlı olan birçok adada kutup iklimi özellikleri gözlemlenmektedir.

Oldukça eskilere dayanan tarihine göre İzlanda’ya ilk yerleşimler 874 yılında başlamıştır. İlk kez bu bölgeye Norveçli bir kabile kalıcı olarak yerleşmiştir. Bunu takip eden sonraki süreçte ise İskandinav halkları, İskoç ve İrlanda kökenli halklar da bu bölgeye göç etmiştir. İzlanda 13. yüzyıla dek dünyadaki en eski yasama meclisleri arasında yer alan Alphingi Meclisi tarafından bağımsız bir federasyon olarak yönetilmiştir. Bu dönemde siyasi bir anlaşmazlık yaşanmış ve ardından bölge Norveç egemenliği altına girmiştir.

1397 yılında Norveç, İsveç ve Danimarka birleşerek Kalmar Birliği’ni kurmuşlardır. İzlanda da Norveç ile birlikte bu birliğe dahil olmuştur. 1523 yılında İsveç bu birlikten ayrılmıştır. Fransız Devrimi ile Napolyon Savaşları'nın da yaptığı etki ile İzlanda’da bağımsızlık hareketi meydana gelmiştir. Bağımsızlık 1918 yılında ilan edilmiş ve İzlanda’da 1944 yılında cumhuriyet kurulmuştur. Alphingi meclisi etkinliklerine devam eden eski parlamento olarak kalmıştır. Ülke üniter parlamenter cumhuriyet sistemi ile yönetilmektedir.

İzlanda’nın kültürü ülkedeki İskandinav mirası üzerine kurulmuştur. Birçok İzlandalı Gal ve Viking yerleşimcilerin torunları olarak yaşam sürmektedir. Demonimin İzlandalılardan oluştuğu ülkede resmi dil de İzlandaca kabul edilmiştir. Ağırlıklı olarak İzlandalıların yaşadığı ülkede 364.134 civarındaki nüfusun çoğunluğu İzlandalıdır ve %7’lik bir orandaki kısım diğer etnik kökenli gruplardır. İzlanda’nın resmi para birimi İzlanda Kronu'dur.

Norveçliler tarafından keşfedilen ada ülkeye dokuzuncu ve onuncu yüzyıllarda Vikingler de yerleşmiştir. Bu toplumların liderleri birleşmiş ve 930 yılında parlamentonun ilk örneği de kabul edilen Athing’i meydana getirmişlerdir.

103 bin kilometrekarelik yüzölçümünde olan İzlanda ada ülkesinin büyük bir kısmı volkaniktir. Adada yer alan yanardağlar bugün de etkindir. Sayıları ise 200’ü bulmaktadır. En önemli olarak kabul edilen ise 1490 metre yüksekliği bulunan Hekla Yanardağı'dır. Ülkenin kıyıları sadece güney tarafında düzdür diğer kısımlar girintili çıkıntılıdır. Genellikle lav ovaları vardır. Bu ovalarda da jökül adındaki buz kubbeleri yer alır. Ada ülkede ayrıca bol miktarda ırmak da bulunmaktadır ve bu ırmaklar hem kısa hem de ulaşım açısından elverişsizdir.

İzlanda'nın başkenti neresidir?

İzlanda’nın başkenti Reykjavik şehridir. Kent aynı zamanda ülkedeki en büyük kenttir. Kentin bir diğer dikkat çeken özelliği de balıkçılık alanında önemli bir bölge olmasıdır. Ülkenin nüfusunun neredeyse yarısı bu kentte yaşam sürmektedir.

Reykjavik şehri İzlanda’nın güney batısında, Faxafloi Körfezi’nin sahilinde yer almaktadır. Şehrin sahil alanı koylar, boğazlar, yarım adalar ve adalar ile karakterizedir. Eski ve köklü bir tarihi olan şehrin büyük bir alanının Buzul Çağı döneminde büyük bir buzul alan ile kaplı olduğu bilinmektedir. Geri kalan alanların ise deniz suyu ile çevrili olduğu kabul edilmektedir.

Kuzeyde yer almasına rağmen Reykjavik’te kış sıcaklıkları ılımandır. Gulf Stream sıcak su akıntısından kaynaklı olarak İzlanda kıyı ikliminde de ılımanlaşma görülmektedir. Aralık ve ocak ayları şehirdeki en soğuk aylardır. Sıcaklık dereceleri bu dönemlerde sıfırın altında derecelere düşmektedir. Temmuz ve ağustos aylarında ise en sıcak dönemler yaşanmaktadır.

Kentin toplam nüfusu 2023 yılında yapılan sayımlara göre 139.875 civarındadır. 6 belediyeden oluşan Reykjavik bölgesinde en önemli firmaların merkezleri de yer almaktadır. Helsinki, Kopenhag, Vilnius, Stockholm, Oslo, Nuuk, Seattle gibi şehirler bu şehrin kardeş şehirleri olarak kabul edilmektedir.