İzmir 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 1 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Sabaha 18°C ile başlanacak.

Gündüz sıcaklık 25°C'ye yükselecek. Akşam 23°C civarında ölçümler olacak. Gece tekrar 18°C'ye düşecek. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 km hızla esecek. Nem oranı sabah %73 olacak. Gündüz %43, akşam %48, gece ise %69 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 2 Ekim Perşembe günü hava bulutlu ve yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde yağış miktarı azalacak. Öğle saatlerinden sonra sıcaklık 22°C civarında kalacak. Akşam saatlerinde hava serine dönecek.

3 Ekim Cuma günü hava daha güneşli geçecek. Perşembe gününden sonra havanın açılması bekleniyor. Güneş kendini gösterecek ve sıcaklık 25°C'ye ulaşacak.

Cumartesi günü İzmir'de güzel bir hava olacak. Gündüz sıcaklık 27°C'yi bulacak. Güneşli ve keyifli bir gün geçirilecektir.

Bu dönemde hava koşullarına göre önlemler almak önemli. Özellikle 2 Ekim Perşembe günü yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmalısınız. Havanın serinlemesi nedeniyle kat kat giymek gerekecek. Akşam saatlerinde sıcak tutacak bir üst katman almak iyi olabilir. Gün içinde güneşli havadan yararlanarak açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak güneşten korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmamalısınız.

