İzmir 01 Kasım Cumartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir’de 1-7 Kasım tarihleri arasında hava durumu genellikle açık ve güneşli geçecek. Sıcaklık 12°C ile 25°C arasında değişecek. Bu süre zarfında yağış beklenmiyor. Dış mekan etkinlikleri için ideal olan hava koşulları, hafif ceket veya hırka bulundurmayı gerektiriyor. Ayrıca gündüz saatlerinde güneşten korunmak, şapka ve güneş kremi kullanılması önemli. Hava rüzgarsız olduğu için dışarıda vakit geçirmek oldukça keyifli olacak. İşte detaylar...

1 Kasım 2025 Cumartesi, İzmir'de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı %73 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 1.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:39, gün batımı saati ise 18:12'dir.

2 Kasım Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 25°C arasında seyredecek. 3 Kasım Pazartesi günü yine güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 24°C arasında olacak. 4 Kasım Salı günü hava daha bulutlu olacak. Ancak yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 14°C ile 23°C arasında değişecek. 5 Kasım Çarşamba günü hava değişken bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 23°C arasında seyredecek. 6 Kasım Perşembe günü puslu güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar yine 12°C ile 23°C arasında olacak. 7 Kasım Cuma günü benzer hava koşulları sürecek. Sıcaklıklar 12°C ile 22°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Yağış beklenmiyor. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabaha ve akşama dikkat edin. Hava biraz serin olabilir. Hafif bir ceket ya da hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Güneş kremi kullanmanızı öneririm. Ayrıca şapka takmanız da faydalıdır. Rüzgarın hızının düşük olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir durum oluşturuyor.

İzmir'deki hava koşulları genel olarak elverişli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu dönemi değerlendirmek mantıklı bir seçenek olabilir.

