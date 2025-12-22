HABER

Selanik’te anlamlı anma: LMV bu kez “Bindirme İskelesi”nden denize çiçek bıraktı

Lozan Mübadilleri Vakfı (LMV), uzun yıllardır savaşlarda ve göç yollarında hayatını kaybeden mübadilleri anmak amacıyla, Türkiye’de mübadillerin karaya ayak bastıkları iskelelerde denize çiçek bırakma geleneğini sürdürüyor. İlk kez 2003 yılında İstanbul Sarayburnu’nda düzenlenen anma töreni, kısa sürede yerel mübadele dernekleri tarafından da benimsenerek ülke geneline yayıldı.

İstanbul’dan Samsun’a, İzmir’den Kuşadası’na, Mersin’e kadar pek çok kentte mübadiller, atalarının “indirme iskeleleri” olarak hatırlanan kıyılarda anıldı.

LMV’nin kuruluşunun 25. yıldönümü olması nedeniyle 2026 yılı etkinliklerinin daha zengin ve daha renkli bir içerikle planlandığı belirtilirken, bu çerçevedeki ilk etkinlik 20 Aralık 2025 günü Selanik rıhtımında gerçekleştirildi. LMV Başkanı Arif Ümit İşler’in önerisiyle, bugüne kadar daha çok “indirme iskelelerinde” yapılan anma seremonisi bu kez, mübadillerin yola çıktığı “bindirme iskelelerinden” biri olan Selanik rıhtımına taşındı.

“ÇEKİLEN AACILAR BİR DAHA YAŞANMASIN”

LMV üyeleri, mübadillerin hafızasında büyük yer kaplayan Selanik’te, geçmişte yaşanan acıların tekrar etmemesi temennisiyle denize çiçek bıraktı. Törende, savaşların ve zorunlu göçlerin insan hayatında açtığı derin yaralara dikkat çekilirken, anmanın yalnızca geçmişi hatırlamak değil, bugüne dair bir vicdan çağrısı olduğu vurgulandı.

Anma programı kapsamında LMV üyeleri daha sonra Selanik’in simge yapılarından Beyaz Kule önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Beyaz Kule’nin, limandan ayrılan mübadillerin gördüğü “son ikonik yapı” olarak bellekte ayrı bir yere sahip olduğu ifade edildi.

ERGELEN: “BU, İNSANLIĞIN DRAMIDIR; GEÇMİŞTE KALMIŞ BİR OLAY DEĞİL”

Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi aldığımız LMV Genel Sekreteri Esat Halil Ergelen, anmanın kapsamına ve taşıdığı güncel mesaja dikkat çekti:

“Bizler sadece Türk mübadilleri değil, benzer acıları yaşayan Rum mübadilleri de anıyoruz. Çekilen acılar özünde insanlığın dramıdır ve maalesef geçmişte yaşanıp kalmış bir tarihi olay değildir.”

Ergelen, günümüzde de savaşların ve savaşların doğurduğu göç dalgalarının büyük insani acılara yol açtığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“İnsanlık günümüzde de savaş ve doğurduğu göçlerin yarattığı acıları ile yüz yüzedir. Akdeniz hâlâ bir barış denizi olamadığı gibi Ege’de her yıl yüzlerce göçmen mavi sularda yitip gitmektedir. Amacımız Türk ve Rum mübadiller olarak insanlığın yaşanan acılardan bir ders çıkarmasına katkıda bulunmaktır.”

ATATÜRK'ÜN DOĞDUĞU EV ZİYARETLERİYLE PROGRAM TAMAMLANDI

Anma töreninin ardından LMV heyeti, Selanik’te Atatürk’ün doğduğu evi ziyaret ederek programı tamamladı. Heyet, ziyaretin ardından Türkiye’ye döndü.

LMV’nin 2026 yılı boyunca, 25. kuruluş yıldönümü kapsamında anma kültürünü daha geniş bir çerçevede sürdürmeyi ve mübadelenin ortak hafızasına ilişkin etkinlikleri artırmayı planladığı öğrenildi.

