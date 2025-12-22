HABER

Yakıt yüklü tankerden yükselen dumanlar korkuttu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yakıt yüklü tankerden dumanların yükselmesi korkuya neden oldu.Edinilen bilgilere göre, Mersin’den Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine yakıt yüklü tankerle gelen sürücü H.K., Gölbaşı ilçesi Çelik Köyü yakınlarında bir akaryakıt istasyonuna girdi.

Yakıt yüklü tankerden yükselen dumanlar korkuttu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yakıt yüklü tankerden dumanların yükselmesi korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Mersin’den Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine 02 AF 151 plakalı yakıt yüklü tankerle gelen sürücü H.K., Gölbaşı ilçesi Çelik Köyü yakınlarında bir akaryakıt istasyonuna girdi. Burada tekerlerinden duman yükseldiğini fark eden sürücü ile istasyon görevlileri, tekerlere yakın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Müdahale esnasında durum itfaiye ekiplerine de bildirildi. Olay yerine jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak aşırı ısınarak duman çıkaran tekerlerde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonrasında çevrede bulunanlar rahat bir nefes aldı. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında ekipler, olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Gölbaşı
