İzmir 01 Temmuz Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Temmuz ayının tipik özellikleriyle uyumlu. İzmir'de Temmuz ayında ortalama gündüz sıcaklığı 35.3°C, gece sıcaklığı ise 21.4°C'dir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 2 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 36°C, 3 Temmuz Perşembe günü ise 35°C olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, yaz aylarının yüksek sıcaklık eğilimini yansıtıyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde, doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda kalmak da faydalıdır. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengeler. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve gerektiğinde dinlenmek önemlidir. Bu önlemler, sıcakların olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.