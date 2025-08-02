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İzmir 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 2 Ağustos 2025 Cumartesi, İzmir'de hava sıcak ve güneşli olacak.

İzmir 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Bugün, 2 Ağustos 2025 Cumartesi, İzmir'de hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 34°C’ye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 25°C civarında seyredecek. Kuzeydoğudan esecek rüzgarın hızı saatte 11 km olacak. Nem oranı gündüz %38, gece ise %57 civarında bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 3 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı 24°C olacak. 4 Ağustos Pazartesi günü gündüz sıcaklığı yine 34°C, gece sıcaklığı 23°C seviyelerinde kalacak. 5 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 24°C olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları altında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçının. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Bol su tüketmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Klimalı ortamlarda bulunarak serinlemeye çalışın. Aşırı sıcakların vücut üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeye gayret edin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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