İzmir 02 Kasım Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 2 Kasım 2025 Pazar günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 15°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı %76 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 07:39, gün batımı ise 18:10'dir.

Üçüncü günden itibaren hava durumu ise şöyle olacak. 3 Kasım Pazartesi günü güneşli, 4 Kasım Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 5 Kasım Çarşamba günü ise erken saatlerde sağanak yağış bekleniyor. 6 Kasım Perşembe günü kısmen güneşli bir hava yaşanacak. 7 Kasım Cuma günü bol güneş ışığı var. 8 Kasım Cumartesi günü ise bulutlu havanın ardından parlak gökyüzü görülecek. Sıcaklık 22°C ile 24°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Ancak, 5 Kasım sabah saatlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkacakların yanlarında şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmaları faydalı olacak. Diğer günlerde hava koşulları açık ve güneşli olduğundan, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet ve ekipman seçimi yapmanız önemli. Bu, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.