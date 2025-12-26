HABER

Bakan Yerlikaya o görüntüleri paylaştı, yeni cezaları duyurdu

Mersin'de trafikte bir sürücüyü darbeden şüphelilerden 3'ü tutuklandı, olaya karışan 3 şahsa da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anına ait görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya karışanların yeni yargı paketiyle 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacağı ayrıca 180 bin TL ceza kesileceğini duyurdu.

Olay, 24 Aralık'ta Mersin'in merkez Mezitli Davultepe GMK Bulvarı üzerinde trafikte yaşanan tartışmada kırmızı ışıkla bekleyen hafif ticari aracın sürücüsü feci şekilde darbedildi. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüphelileri tespit etti. Tespit edilen 6 şüpheli, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.T., C.T., E.T. tutuklandı. Diğer şüpheliler C.T., M.T., H.T. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Bakan Yerlikaya o görüntüleri paylaştı, yeni cezaları duyurdu 1

TRAFİKTE SÜRÜCÜYE SALDIRANLARA AF YOK

Tutuklanan şüphelilerden C.T. hakkında ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nun "Trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili kuralları ihlal etmek" maddesi uyarınca 4 bin 153 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şüphelinin sürücü belgesine genel sağlık durumunun tespiti amacıyla sağlık kuruluşuna sevk edilmek üzere geçici olarak el konuldu.

Bakan Yerlikaya o görüntüleri paylaştı, yeni cezaları duyurdu 2

BAKAN YERLİKAYA'DAN 3 YIL HAPİS VE 180 BİN TL PARA CEZASI UYARISI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de trafikte yaşanan o görüntüleri ve yakalanan şüphelileri paylaşarak uyarıda bulundu.

Bakan Yerlikaya o görüntüleri paylaştı, yeni cezaları duyurdu 3

Bakan Yerlikaya uyarısında, "Resmi gazetede yayımlanan 11. Yargı Paketiyle; trafikte yol kesme, müstakil suç olarak düzenlenmiş, hukuka aykırı bir davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişinin, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması kanunlaşmıştır.

Bakan Yerlikaya o görüntüleri paylaştı, yeni cezaları duyurdu 4

SÜRÜCÜ BELGESİNİ 60 GÜN SÜREYLE ALINACAK

Ayrıca, ilk kez yeni trafik kanunu teklifine girecek maddeye göre de saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Mersin'in Mezitli ilçesinde araçtan inip başka bir sürücüye saldıran M.T., C.T., E.T. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. C.T., M.T., H.T. isimli şahıslar ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

26 Aralık 2025
26 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
