İzmir 07 Kasım Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 7 Kasım 2025 Cuma günü, İzmir'de hava durumu değişken olacak. Şehrin merkezinde ve bazı ilçelerinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Beydağ, Kiraz ve Tire gibi ilçelerde kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor.

Sıcaklık sabah saatlerinde 10 ila 15 derece arasında olacak. Günün en yüksek sıcaklıkları ise 22 ila 25 dereceye ulaşacak. Nem oranı %50 ile %90 arasında değişebilir. Rüzgar doğu ve batı yönlerinden 4 ila 12 km/s hızla esecek.

Cumartesi ve Pazar günleri hava daha stabil olacak. Cumartesi günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Pazar günü ise açık hava ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 14 ile 24 derece arasında değişecek.

Bu hafta sonu plan yaparken, Beydağ, Kiraz ve Tire gibi ilçelerdeki sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olun. Şehir merkezinde ve diğer bölgelerde hava sakin geçecek.

Sonbahar aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Hava durumunu düzenli kontrol etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmanızı öneririm.