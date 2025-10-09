İzmir 09 Ekim Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 13°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %41 civarında olacak. Rüzgar hızı 10.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:14, gün batımı saati ise 18:41 hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 10 Ekim Cuma günü sıcaklık 13°C ile 24°C arasında olacak. 11 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 14°C ile 24°C arasında seyredecek. 12 Ekim Pazar günü hava sıcaklığı 12°C ile 23°C olacak. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri de yapabilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Bu nedenle güneş koruyucu ürün kullanarak cildinizi korumalısınız.

Bu dönemde alerjik reaksiyonlara neden olabilecek polenler yoğunlaşabilir. Alerjisi olanların tedavi planlarına dikkat etmeleri önerilir. Hava koşullarının aniden değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmelisiniz. Planlarınızı güncelleyerek olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanız önemlidir.