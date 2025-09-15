İzmir 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü, Ege Akdeniz ikliminin etkisi altında olacak. Gün boyunca hava genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 22°C civarında olacak. Az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 29°C’ye ulaşacak. Açık bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 28°C civarına düşecek. Gece ise 23°C civarında olacak. Az bulutlu bir hava devam edecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 14 km ile 16 km arasında esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %69, gündüz %43, akşam %45 ve gece %63 seviyelerinde olacak. Basınç sabah saatlerinde 1014 hPa, gündüz 1015 hPa, akşam 1014 hPa ve gece 1015 hPa olarak ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 16 Eylül Salı günü, hava sıcaklıklarının 32°C’ye yükselmesi ve açık bir havanın hakim olması öngörülüyor. 17 Eylül Çarşamba günü, sıcaklıkların 30°C civarında olması tahmin ediliyor. Hava koşullarının yine açık olacağı bekleniyor. 18 Eylül Perşembe günü ise sıcaklıkların 29°C civarında olması ve hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda vücut ısısının yükselmesini önlemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi nedeniyle, deniz kenarında rüzgarın etkisiyle oluşabilecek dalgalara karşı dikkatli olunmalıdır. Sahilde vakit geçireceklerin, denize girmeden önce hava koşullarını kontrol etmeleri önerilir. Nem oranının yüksek olduğu sabah ve gece saatlerinde, astım veya solunum yolu rahatsızlıkları olanların dışarıda dikkatli olmaları faydalı olacaktır.