İzmir 16 Mayıs Cuma hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, sıcaklıkların 19°C ile 30°C arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgarlı ve çok bulutlu bir gün olması öngörülüyor. Bu koşullar, açık alanlarda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratabilir.

Hafta sonu, 17 Mayıs Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların 17°C ile 26°C arasında olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 12°C ile 24°C arasında değişebilir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmalarını gerektirebilir.

Pazartesi ve Salı günleri, 19 ve 20 Mayıs, parlak güneş ışığı ve 14°C ile 27°C arasındaki sıcaklıklar bekleniyor. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için daha uygun bir hava olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Rüzgarlı ve yağmurlu günlerde, açık alanlarda vakit geçireceklerin uygun kıyafet ve ekipmanlarla hazırlıklı olmaları faydalı olacaktır. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası olumsuzlukların önüne geçmek için gereklidir.